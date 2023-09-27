بالفيديو.. ريال مدريد يتعافى من خسارة أتلتيكو وجيرونا يتصدر الدوري الإسباني
تعافى ريال مدريد من خسارته المؤلمة في لقاء قمة العاصمة أمام أتلتيكو مدريد بفوزه اليوم الأربعاء على ضيفه المتواضع لاس بالماس 2-0 في الدوري الإسباني لكرة القدم بفضل هدفي إبراهيم دياز وخوسيلو.
وأهدر أصحاب الأرض أكثر من 12 فرصة سانحة في الشوط الأول، حيث أضاع دياز وخوسيلو فرصتين من مسافة قريبة.
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⚽️🧤 ألفارو فاليس يتألق بالتصديات#الدوري_الاسباني | #ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/jb6ZNqugeA
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2023
كما شعر الفريق بالإحباط بسبب ألفارو باييس حارس لاس بالماس الذي تصدى لعدد من الفرص قبل أن يفتتح دياز التسجيل بتسديدة من مدى قريب في آخر هجمة بالشوط الأول.
🤯⚽️ براهيم دياز يكسر صمود الحارس ألفارو ويفتتح التسجيل للملكي#الدوري_الاسباني | #ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/t4jymiFyl8
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2023
وعزز خوسيلو تقدم ريال مدريد في الدقيقة 54 بعد تمريرة عرضية من رودريغو أسكنها خوسيلو الشباك.
وتقدم ريال إلى المركز الثاني برصيد 18 نقطة متجاوزا برشلونة صاحب المركز الثالث الذي تعادل 2-2 مع مايوركا أمس الثلاثاء.
🔥⚽️ خوسيلو يعزز تقدم ريال مدريد برأسية والحارس ألفارو الذي تألق في الشوط الأول اكتفى بمشاهدتها تدخل الشباك#الدوري_الاسباني | #ريال_مدريد#LaLiga pic.twitter.com/nJ13T1RY4b
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2023
جيرونا مفاجأة الموسم
ويتصدر جيرونا، مفاجأة الموسم هذا الموسم، جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بعد أن كافح ليفوز 2-1 على مستضيفه فياريال اليوم أيضا ويحافظ على بدايته الاستثنائية وسجله خاليا من الهزائم بعد 7 مباريات في الموسم الحالي.
وعلى ملعب "لاسيراميكا"، افتتح دانيال باريخو التسجيل لمصلحة فياريال في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض جيرونا سريعا، بعدما أحرز هدفين بواسطة أرتيم دوفبيك وإريك غارسيا في الدقيقتين 56 و61.
⚽️🔝 لاعب برشلونة المعار إريك غارسيا يُهدي جيرونا الصدارة بتسجيله هدف الفوز على فياريال#الدوري_الاسباني | #فياريال_جيرونا #LaLiga | #VillarrealGirona pic.twitter.com/Na71tHrBKU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2023
وقد جمدت الهزيمة رصيد فياريال، الذي نال خسارته الرابعة مقابل انتصارين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط في المركز الـ13.