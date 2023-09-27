الأمم المتحدة ترفض حظر فرنسا الحجاب على لاعباتها في أولمبياد باريس 2024

رفضت هيئة تابعة للأمم المتحدة الحظر الذي فرضته فرنسا على ارتداء رياضياتها الحجاب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024) العام المقبل.

وردا على سؤال حول قرار منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس، رفضت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نهج فرنسا في حظر الحجاب قائلة "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه، أو ما لا ترتديه".

وأضافت مارتا هورتادو المتحدثة باسم المكتب "وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات مثل اختيار الملابس تكون مقبولة فقط في ظل ظروف محددة حقا تعالج المخاوف المشروعة المتعلقة بالسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق بطريقة ضرورية ومتناسبة".

وتأتي هذه التعليقات بعد أيام من إعلان وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا أنه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال ألعاب باريس في إطار احترام مبادئ العلمانية.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب من العام المقبل.