رياضة

الأمم المتحدة ترفض حظر فرنسا الحجاب على لاعباتها في أولمبياد باريس 2024

A view shows the Pulse building, the headquarters of the Paris 2024 Olympics organizing committee, as a police search is currently underway, in Saint-Denis near Paris, France, June 20, 2023. REUTERS/Stephanie Lecocq
مقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 (رويترز)
27/9/2023

رفضت هيئة تابعة للأمم المتحدة الحظر الذي فرضته فرنسا على ارتداء رياضياتها الحجاب في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024) العام المقبل.

وردا على سؤال حول قرار منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب في أولمبياد باريس، رفضت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نهج فرنسا في حظر الحجاب قائلة "لا ينبغي لأحد أن يفرض على المرأة ما تحتاج إلى ارتدائه، أو ما لا ترتديه".

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وأضافت مارتا هورتادو المتحدثة باسم المكتب "وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات مثل اختيار الملابس تكون مقبولة فقط في ظل ظروف محددة حقا تعالج المخاوف المشروعة المتعلقة بالسلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق بطريقة ضرورية ومتناسبة".

وتأتي هذه التعليقات بعد أيام من إعلان وزيرة الرياضة الفرنسية إميلي أوديا كاستيرا أنه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات من ارتداء الحجاب خلال ألعاب باريس في إطار احترام مبادئ العلمانية.

وتستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في الفترة من 26 يوليو/تموز إلى 11 أغسطس/آب من العام المقبل.

المصدر : رويترز