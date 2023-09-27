اغتيال رئيس ناد كولومبي بعد خسارة فريقه مباراة في الدوري

اغتيل رئيس نادي تيغريس الكولومبي إدغار بايز رميا بالرصاص بعد هزيمة فريقه ضد نادي أتلتيكو فوتبول 3-2 يوم السبت الماضي في دوري الدرجة الثانية الكولومبي لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام محلية بأن إدغار بايز كان عائدا إلى منزله رفقة ابنته بعد نهاية اللقاء، ليعترضهما مسلحان في منطقة قريبة من الملعب، وأطلقا عليه 3 طلقات نارية في صدره ورقبته ورأسه، ليفارق الحياة بعد ساعات قليلة في إحدى العيادات الطبية وسط العاصمة الكولومبية بوغوتا.

ونشر نادي تيغريس بيانا على صفحته بمنصة "إكس" ينعى فيه رئيسه الراحل، كتب فيه "ببالغ الحزن والفزع نعلن عن مقتل رئيس مؤسستنا إدغار بايز، في حادث دمر عائلة تيغريس والمجتمع الرياضي"، مشيرا إلى فتح السلطات الكولومبية تحقيقا في الحادث.

Comunicado de Prensa. pic.twitter.com/rIFxNioFkZ — Tigres Fútbol Club (@TigresCol) September 24, 2023

وشارك الحساب الرسمي للمنظمة المسؤولة عن تنظيم البطولات الاحترافية لكرة القدم في كولومبيا "ديمايور" على منصة إكس، مقطع فيديو سابقا لرئيس تيغريس مع تعليق: "يقدم الدوري والأندية التابعة له البالغ عددها 36 تحية خالصة لإدغار بايز".

وأكد ديمايور، في بيان رسمي لها عقب الحادثة، أنه وتضامنا مع عائلة القتيل ودعوة لاحترام الحياة ونبذ العنف، سيعم الحداد في ملاعب كرة القدم الاحترافية الكولومبية، اعتبارا من يوم الحادثة 24 سبتمبر/أيلول وحتى 3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

🎥 La DIMAYOR y sus 36 clubes afiliados rinden un sentido homenaje a Édgar Páez, presidente del club @TigresCol Q.E.P.D. pic.twitter.com/f4x9ISsawm — DIMAYOR (@Dimayor) September 24, 2023

وأوضحت المنظمة الكولومبية أنه سيتم الوقوف دقيقة صمت في الملاعب الكولومبية، وسيرتدي لاعبو الأندية شارة سوداء حدادا على رئيس تيغريس، كما ستدعو اللاعبين إلى معانقة بعضهم بعضا في الملعب، قبل بدء المباريات، كدليل على اللعب النظيف ونبذ العنف.