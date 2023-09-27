أوكرانيا تقاطع أي بطولة تشارك فيها روسيا مع رفع "يويفا" الحظر على منتخب الناشئين

قالت أوكرانيا إنها لن تلعب في أي بطولة تشارك فيها فرق روسية بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عزمه السماح لمنتخب روسيا تحت الـ17 عاما بالعودة للمشاركة في المسابقات الأوروبية.

وفي بيان صدر في وقت متأخر -أمس الثلاثاء- حث الاتحاد الأوكراني لكرة القدم اليويفا على إعادة النظر في قراره، كما دعا الدول الأخرى إلى عدم اللعب أمام الفرق الروسية.

وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 قرر اليويفا حرمان جميع الفرق الروسية -سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية- من المشاركة في المسابقات القارية.

لكن الاتحاد الأوروبي قال عقب اجتماع لجنته التنفيذية في ليماسول بقبرص "لا ينبغي معاقبة أطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريا على البالغين"، مضيفا أن منتخب روسيا تحت 17 عاما سيتم السماح له بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي خلال هذا الموسم.

ورد الاتحاد الأوكراني قائلا "يدين الاتحاد الأوكراني بشدة قرار الاتحاد الأوروبي بشأن عودة المنتخب الروسي تحت الـ17 عاما إلى المسابقات الدولية"، وحث اليويفا على الالتزام بالحظر الشامل الذي فرضه على الفرق الروسية.

وأضاف "يؤكد الاتحاد الأوكراني أنه لن يلعب في أي مسابقة تشارك فيها فرق روسية ويناشد الاتحادات الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة المباريات المحتملة بمشاركة فرق روسية".