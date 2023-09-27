بالفيديو.. أكبر 10 انتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

أعاد الفوز الكاسح الذي حققه نيوكاسل يونايتد على مضيفه شيفيلد يونايتد بنتيجة 8-0 في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2023-2024، إلى الأذهان نتائج عريضة سُجلت في البطولة الأشهر عالميا على مستوى الأندية.

فوز "المكبايس" منح الفريق العديد من الأرقام اللافتة، لعل أبرزها على الإطلاق هو أن نيوكاسل يونايتد بات أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل له 8 لاعبين مختلفين في مباراة واحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

أهداف نيوكاسل يونايتد الثمانية جاءت عن طريق شون لونغستاف (21) ودان بورن (31) وسفين بوتمان (35) وكاليوم ويلسون (56) وأنتوني جوردون (61) وميغيل ألميرون (68) وبرونو غيمارايش (71)، وأخيرا أليكسندر إيساك قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

كما أوجدت هذه النتيجة العريضة لفريق نيوكاسل يونايتد مكانا في قائمة أعلى 10 انتصارات في تاريخ "البريميرليغ" التي نستعرضها في السطور التالية.

10- تشلسي 8-0 ويغان أتلتيك

كانت مباراة احتفالية بكل ما تحمل الكلمة بالنسبة "للبلوز"، الفريق استقبل ويغان أتلتيك في التاسع من مايو/أيار 2010 في الجولة الأخيرة من موسم 2009-2010 على ملعب ستامفود بريدج وهو متوج بلقب "البريميرليغ".

أهداف تشلسي الثمانية جاءت عن طريق ديديه دروغبا (3 أهداف) ونيكولاس أنيلكا (هدفين) وفرانك لامبارد وسالمون كالو وأشلي كول.

9- تشلسي 8-0 أستون فيلا

على أرضه وبين جماهيره، حقق تشلسي فوزا جديدا بالثمانية، وهذه المرة كان ضحيته أستون فيلا، وذلك يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 2012 ضمن الجولة الـ18 من موسم 2012-2013.

أهداف "البلوز" جاءت عن طريق فيرناندو توريس وديفيد لويز وبرانسيلاف إيفانوفيتش وفرانك لامبارد وراميريز (هدفين) وأوسكار دوس سانتوس وإيدين هازارد.

8- ساوثهامبتون 8-0 سندرلاند

في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2014 دكّ ساوثهامبتون شباك ضيفه سندرلاند 8 مرات وذلك لحساب منافسات الجولة الثامنة من موسم 2014-2015.

أهداف ساوثهامبتون سجلها كل من سانتياغو فيرجيني وغراتسيانو بيلي (هدفين)، وجاك كورك وليام بريدكت مدافع سندرلاند بالخطأ في مرمى فريقه، ودوسان تاديتش وفيكتور وانياما، وأخيرا باتريك فان أنهولت.

7- مانشستر سيتي 8-0 واتفورد

عُرف مانشستر سيتي بهجومه الكاسح منذ تولي الإسباني بيب غوارديولا تدريب الفريق مع بداية موسم 2016-2017، وقد حقق بالفعل واحدا من أكبر الانتصارات في تاريخ "البريميرليغ"، وكان أكبر ضحاياه هو واتفورد الذي هزمه 8-0 يوم 21 سبتمبر/أيلول 2019 ضمن الجولة السادسة من موسم 2019-2020.

أهداف "السيتزنس" سجلها كل من دافيد سيلفا وبرناردو سيلفا (3 أهداف) وسيرجيو أغويرو ورياض محرز ونيكولاس أوتاميندي وكيفين دي بروين.

6- شيفيلد يونايتد 0-8 نيوكاسل يونايتد

على أرضه وبين جماهير، واصل شيفيلد نتائجه المخيبة منذ بداية موسم 2023-2024، إذ تكبد خسارته الخامسة في 6 مباريات مقابل تعادل وحيد.

لكن السقوط هذه المرة كان مدويا، إذ خسر من ضيفه نيوكاسل يونايتد 0-8 وذلك يوم 24 سبتمبر/أيلول 2023 ضمن منافسات الجولة السادسة.

وكان نيوكاسل يونايتد قد فاز بالنتيجة نفسها على شيفيلد وينزداي يوم 19 سبتمبر/أيلول 1999 لحساب الجولة الثامنة من موسم 1999-2000، لتُضاف هذه المباراة إلى قائمة النتائج الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي.

5- توتنهام هوتسبير 9-1 ويغان أتلتيك

بقيادة المدرب الإنجليزي هاري ريدناب، حقق توتنهام هوتسبير واحدا من أكبر الانتصارات في تاريخ الدوري الإنجليزي، وكان الضحية هو ويغان أتلتيك، وحدث ذلك يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 على ملعب وايت هارت لين (المعلب القديم لتوتنهام) ضمن الجولة الـ13 لموسم 2009-2010.

سجل لتوتنهام هوتسبير جيرمن ديفو (5 أهداف) وبيتر كراوتش وأرون لينون ونيكو كرانشار وكريس كيركلاند مدافع ويغان بالخطأ في مرمى فريقه، في حين سجّل للفريق الضيف بول تشارنر.

4- مانشستر يونايتد 9-0 إبسويتش تاون

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه إبسويتش تاون بتسعة أهداف نظيفة في الرابع من مارس/آذار 1995 ضمن الجولة الـ31 من موسم 1995-1996.

وأمام 40 ألف متفرج على مدرجات أولد ترافورد، تكفل أندي كول لوحده بإحراز 5 أهداف، وترك البقية لرفاقه مارك هيوز (هدفين) وبول إينس وروي كين، ومع ذلك لم يحقق الفريق اللقب الذي ذهب في النهاية لصالح بلاكبيرن روفرز بفارق نقطة واحدة.

3- ساوثهامبتون 0-9 ليستر سيتي

منذ تتويجه المفاجئ بلقب الدوري الإنجليزي لموسم 2015-2016، أصبح ليستر سيتي دائما محط أنظار اهتمام عشاق "البريميرليغ"، ففي إحدى زياراته لملعب سينت ماري معقل ساوثهامبتون حقق أكبر انتصار خارجي في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ففي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019 اكتسح ليستر سيتي مضيفه ساوثهامبتون بتسعة أهداف دون رد ضمن الجولة العاشرة من موسم 2019-2020.

سجل "للثعالب" أيوزي بيريز (3 أهداف هاتريك) وجيمي فاردي (3 أهداف) وبنجامين بنتشيلويل ويوري تيليمانس وجيمس ماديسون.

2- مانشستر يونايتد 9-0 ساوثهامبتون

نتيجة عريضة ثقيلة في "البريميرليغ" كان بطلها مانشستر يونايتد وضحيتها ساوثهامبتون وانتهت بنتيجة 9-0 وذلك في الثاني من فبراير/شباط 2021 ضمن الجولة الـ22 من موسم 2020-2021.

أهداف "الشياطين الحمر" جاءت بواسطة أنتوني مارسيال (هدفين) وأرون ون بيساكا وماركوس راشفورد، ويان بيدناريك مدافع ساوثهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه، وأدسون كافاني وسكوت مكتوميناي وبرونو فيرنانديز ودانيال جيمس.

1-ليفربول 9-0 بورنموث

نال ليفربول نصيبه من النتائج التاريخية العريضة في تاريخ الدوري الإنجليزي عندما اكتسح ضيفه بورنموث بنتيجة 9-0 وذلك يوم 27 أغسطس/آب 2022 ضمن الجولة الرابعة من موسم 2022-2023.

أهداف "الريدز" سجلها لويس دياز (هدفين) وروبيرتو فيرمينيو (هدفين) وهيرفي إليوت وترينت ألكسندر أرنولد وفيرجل فان دياك وكريس ميفام لاعب بورنموث بالخطأ في مرمى فريقه وفابيو كارفالهو.