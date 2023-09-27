أبرز 14 لاعبا ارتفعت قيمتهم السوقية بعد تألقهم خلال الموسم الماضي

خلال الموسم الكروي الماضي 2022-2023 برز بعض اللاعبين وقدموا مستويات استثنائية وأسهموا مع أنديتهم بتحقيق الألقاب، بالإضافة إلى تألقهم على الصعيد الشخصي، وهو ما رفع من قيمتهم السوقية.

ولعل أكثر المستفيدين من الموسم الماضي هو الشاب الجورجي خفيشا كفاراتسخليا الذي انفجر في موسمه الأول مع فريق نابولي الإيطالي حيث قاده إلى التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ موسم 1989-1990.

وفي السطور التالية نلقي نظرة على أبرز اللاعبين الذين ارتفعت قيمتهم السوقية خلال الموسم الجاري 2023-2024 مقارنة بالموسم الماضي اعتمادا على بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين.

كودي جاكبو

قضى الهولندي النصف الأول من الموسم الماضي مع آيندهوفن وسجل له 9 أهداف وقدّم 14 تمريرة حاسمة في 14 مباراة، كما تألق في مونديال قطر 2022 ليتعاقد معه ليفربول في "الميركاتو" الشتوي، وأسهم معه في 10 أهداف (سجل 7 وصنع 3)، لترتفع قيمته السوقية من 30 مليون يورو إلى 55 مليونا.

عثمان ديمبلي

بعد أداء متذبذب منذ وصوله إلى برشلونة في صيف عام 2017، برز ديمبلي خلال الموسم الماضي مسجلا 8 أهداف مع تقديم 9 تمريرات حاسمة للفريق الكتالوني في جميع البطولات، ليسهم بفوزه بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

خلال الميركاتو الصيفي الأخير انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وارتفعت القيمة السوقية لديمبلي من 30 مليون يورو إلى 60 مليونا.

أورولين تشاواميني

منذ وصوله إلى ريال مدريد في صيف 2022 فرض تشاواميني نفسه واحدا من أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في العالم، فظهر في 33 مباراة بالدوري الإسباني على الرغم من وجود الخبيرين توني كروس ولوكا مودريتش، كما حل وصيفا مع منتخب فرنسا في مونديال قطر خلف الأرجنتين، وارتفعت قيمته السوقية من 30 مليون يورو إلى 85 مليونا.

غافي

هو أكثر النجوم الشابة بروزا في برشلونة خاصة من ناحية الشخصية والروح وهناك من يرى فيه قائدا حقيقيا.

سجل غافي 3 أهداف وقدّم 7 تمريرات حاسمة في 49 مباراة بجميع البطولات ولعب دور البطولة في الكثير من التدخلات الحاسمة وإجهاض هجوم المنافسين، لترتفع قيمته السوقية من 30 مليون يورو إلى 90 مليونا.

فيديريكو فالفيردي

لاعب آخر من ريال مدريد انفجرت إمكانياته التهديفية في الموسم الماضي بعد تحد بينه وبين مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فهزّ الشباك 12 مرة وصنع 7 أهداف في 56 مباراة وفاز بألقاب كأس الملك وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وزادت قيمته السوقية من 30 مليون يورو إلى 100 مليون.

جود بيلينغهام

حرم ماينز الشاب الإنجليزي وفريقه السابق بوروسيا دورتموند من التتويج بلقب الدوري الألماني في الموسم الماضي بعدما أجبره على التعادل في الجولة الأخيرة، لكن هذا لم يمنع من أن يقدم بيلينغهام مستوى كبيرا مع "أسود الفيستيفال"، الأمر الذي دفع ريال مدريد إلى ضمه في صفقة خلال الانتقالات الأخيرة مقابل 103 ملايين يورو، وارتفعت القيمة السوقية للاعب من 30 مليون يورو إلى 120 مليونا.

ميخايلو مودريك

لمع اسم الشاب الأوكراني مع شاختار دونتسيك وهذا ما جذب إليه أنظار كبار الدوري الإنجليزي. وبعد صراع بين تشلسي وأرسنال نجح الأول في ضمه خلال "ميركاتو" الشتاء 2023، لكنه لم يقدم المستوى المأمول منه حتى اللحظة، ولكن وصوله إلى "البلوز" رفع قيمته السوقية من 31 مليون يورو إلى 50 مليونا.

مويسيس كايسيدو

بات اللاعب الإكوادوري حديث العالم في الانتقالات الصيفية 2023 عقب رحيله من برايتون إلى تشلسي في صفقة بلغت 116 مليون يورو.

لم يتأقلم كايسيدو مع فريقه الجديد الذي يعاني من سوء نتائج بشكل غريب، لكن ما زال أمام اللاعب الكثير من الوقت لإثبات قيمته الفنية، وقد ارتفعت قيمته السوقية من 32 مليون يورو إلى 75 مليونا.

جمال موسيالا

لا يختلف اثنان على أن موسيالا هو أحد أهم وأبرز المواهب الشابة التي خرّجها بايرن ميونخ إلى أوروبا والعالم في السنوات الأخيرة، وساعد الفريق على استمرار بسط هيمنته على لقب الدوري الألماني. وقد زادت قيمته السوقية من 35 مليون يورو إلى 110 ملايين.

بوكايو ساكا

هو أحد الأسماء التي قادت نهضة أرسنال في الموسم الماضي بأهدافه الـ14 وتمريراته الحاسمة التي وصلت إلى 11 في 39 مباراة بالدوري الإنجليزي، وبفضله كان "الغانرز" قريبا من اللقب الأول منذ عام 2004 لكن نتائج الجولات الأخيرة لم تسعفه، لترتفع قيمته السوقية من 35 مليون يورو إلى 120 مليونا.

إنزو فيرنانديز

أحد النجوم التي لمعت في مونديال قطر لكن مسيرته مع الأندية غريبة للغاية، إذ وصل إلى بنفيكا في صيف 2022 قادما من ريفر بليت وبعد تألقه في كأس العالم وفوزه باللقب أصر تشلسي على التعاقد معه في "ميركاتو" الشتاء لعام 2023، ودفع مبلغا هائلا وهو ما رفع قيمته السوقية من 40 مليون يورو إلى 80 مليونا.

أنتوني

اللافت في اللاعب البرازيلي أن قيمته السوقية ارتفعت من 40 مليون يورو إلى 60 مليونا فقط بسبب قيمة صفقة انتقاله من أياكس إلى مانشستر يونايتد في صيف العام الماضي. أنتوني لم يسجل إلا 4 أهداف في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

يوشكو غفارديول

لمع نجم المدافع الكرواتي مع لايبزيغ في الدوري الألماني ومنتخب كرواتيا في مونديال قطر. والنقطة السوداء الوحيدة في ملفه هو ما فعله به النجم ليونيل ميسي في نصف نهائي كأس العالم، ومع ذلك تعاقد معه مانشستر سيتي في الصيف الماضي في صفقة بلغت 90 مليون يورو، وقد ارتفعت القيمة السوقية للاعب من 40 مليون يورو إلى 75 مليونا.

خفيشا كفاراتسخليا

هو النجم الأبرز والأكثر لمعانا في كل أوروبا خلال الموسم الماضي. وصل إلى نابولي من دينامو باتومي مقابل 10 ملايين يورو، لكن سرعان ما سلب قلوب جماهير الفريق لدرجة أطلقوا عليه وصل "كفارادونا" إشارة إلى الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا الذي صنع أمجاد الفريق في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

أسهمت أهداف "كفارا" الـ12 مع 13 تمريرة حاسمة في تتويج نابولي بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما، وهو ما رفع قيمته السوقية من 45 مليون يورو إلى 85 مليونا.