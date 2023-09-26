غويري يختار اللعب للجزائر بدلا من فرنسا قبل أمم أفريقيا

اختار اللاعب أمين غويري اليوم الثلاثاء تمثيل منتخب الجزائر لكرة القدم قبل كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وقال غويري لاعب رين الفرنسي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "بكل فخر، أعلن عن قرار الانضمام للمنتخب الجزائري".

Avec fierté, je vous annonce ma décision de rejoindre la sélection algérienne 🇩🇿 Je défendrai corps et âme le maillot des Fennecs pour porter haut les couleurs de notre pays et contribuer à écrire les prochaines pages de sa riche histoire. (1/1) pic.twitter.com/yIKLWWx7I5 — Amine Gouiri (@aminegouiri) September 26, 2023

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاما "سأدافع عن قميص الجزائر بالروح والجسد لرفع ألوان وطننا عالميا وحتى المساعدة في كتابة صفحات أخرى في تاريخه الثري".

ولعب غويري في الفئات السنية المختلفة لمنتخب فرنسا، إذ يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.