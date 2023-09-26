رياضة

غويري يختار اللعب للجزائر بدلا من فرنسا قبل أمم أفريقيا

غويري مثّل فرنسا على مستوى الناشئين والشباب ويحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية (غيتي)
26/9/2023-|آخر تحديث: 26/9/202310:53 م (بتوقيت مكة المكرمة)

اختار اللاعب أمين غويري اليوم الثلاثاء تمثيل منتخب الجزائر لكرة القدم قبل كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج مطلع العام المقبل.

وقال غويري لاعب رين الفرنسي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "بكل فخر، أعلن عن قرار الانضمام للمنتخب الجزائري".

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 23 عاما "سأدافع عن قميص الجزائر بالروح والجسد لرفع ألوان وطننا عالميا وحتى المساعدة في كتابة صفحات أخرى في تاريخه الثري".

ولعب غويري في الفئات السنية المختلفة لمنتخب فرنسا، إذ يحمل الجنسيتين الفرنسية والجزائرية.

المصدر : رويترز