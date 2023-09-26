سجلوا أغلب الأهداف في شباكه.. ريال مدريد يدفع ثمن تألق لاعبيه السابقين

للمرة الأولى منذ انطلاق موسم 2023-2024 ذاق ريال مدريد مرارة الهزيمة، وذلك أمام جاره أتلتيكو مدريد في دربي العاصمة بنتيجة 3-1، في قمة الجولة السادسة من "الليغا".

وأكدت هذه الخسارة المريرة أن ريال مدريد يعاني كثيرا هذا الموسم أمام لاعبيه السابقين، الذين يتألقون بشكل لافت أمام النادي الملكي.

ومن بين الأهداف الثلاثة التي استقبلها الريال في الدربي، سجل ألفارو موراتا اثنين، وقد سبق له ارتداء قميص النادي "الملكي" على فترتين مختلفتين وذلك في موسمي 2013-2014 و2016-2017.

وبات موراتا أول لاعب من بين النجوم السابقين لريال مدريد يسجل هدفين في مرمى الفريق في تاريخ الدوري الإسباني وفق ما ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، حيث استثمر عرضيتين من صامويل لينو وساؤول نيغيز سجل بهما الهدفين الأول والثالث "للروخي بلانكوس" في الدقيقتين الرابعة، و46.

وبعد هدفي موراتا وهدف زميله أنطوان غريزمان تكون شباك ريال مدريد قد استقبلت 6 أهداف في "الليغا" منذ بداية الموسم 4 منها جاءت عن طريق لاعبين سابقين للنادي "الملكي".

وأكدت الصحيفة أن ما نسبته 66.6% من الأهداف التي تلقاها ريال مدريد في البطولة المحلية جاءت من لاعبيه السابقين، 3 من هذه الأهداف هزّت شباك الفريق في أول 11 دقيقة من بداية المباريات.

قبل موراتا كان سيرجيو أريباس أول اللاعبين ممن عاقبوا ريال مدريد على التفريط بهم، وهو الذي سجل لفريق ألميريا في الدقيقة الثالثة من مباراة الجولة الثانية حين حوّل عرضية لوكاس روبرتوني برأسه إلى شباك الحارس أندري لونين.

ولم يحتفل اللاعب الذي كان أحد جواهر "الفالديبيباس" بهدفه احتراما لناديه الأم، وفي النهاية فاز ريال مدريد باللقاء (3-1).

وبعد أريباس جاء الدور على بورخا مايورال لاعب خيتافي الذي هز شباك "الميرنغي" على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الرابعة عند الدقيقة 11 مستغلا خطأ المدافع فران غارسيا ثم رواغ الحارس كيبا أريزابالاغا، قبل أن يضع الكرة في الشباك، لكن ريال مدريد عاد بالنتيجة وفاز 2-1.

ملخص ريمونتادا ريال مدريد أمام خيتافي في البيرنابيو 📺#RealMadridGetafe 2-1 pic.twitter.com/qVeAD8NnnG — LALIGA (@LaLigaArab) September 2, 2023

ويُعرف مايورال بأنه أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد ولعب بقميص الفريق الأول 33 مباراة في عدة بطولات وعلى عدة فترات مختلفة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين.

وستعود المعاناة "للميرنغي" يوم السبت المقبل حين يزور ملعب مونتيليفي لمواجهة جيرونا في الجولة الثامنة الذي يضم لاعبا سابق من ريال مدريد وهو ميغيل غارسيا.

ولحسن حظ ريال مدريد حينما يستقبل غدا الأربعاء لاس بالماس ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني، أن فريق "الكناري" لا يوجد به لاعب سبق له ارتداء قميص النادي "الملكي".