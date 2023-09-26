المغرب والسنغال الأقرب لاستضافة كأس أفريقيا في 2025 و2027 بعد انسحاب الجزائر

يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) غدا الأربعاء في القاهرة عن البلديْن المضيفين لنسختي كأس أفريقيا 2025 و2027، بعد يوم من سحب الجزائر ملفي ترشيحها.

وأعلن الاتحاد الجزائري اليوم الثلاثاء عبر رئيسه الجديد وليد صادي سحب الملفيْن، وقال صادي في تصريح للتلفزيون الحكومي "أرسلنا اليوم رسالة رسمية للكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب ملفي الجزائر من تنظيم كأس أفريقيا 2025 و2027".

وأوضح الاتحاد الجزائري أن هذا الانسحاب "يأتي بسبب النهج الجديد الذي يتبعه الاتحاد في إستراتيجية تطوير كرة القدم في الجزائر. يركّز الاتحاد جهوده على إعادة تنظيم وتنشيط كرة القدم في الجزائر، كما يكرّر التزامه الثابت بتطوير كرة القدم الأفريقية".

ومع انسحاب الجزائر، ارتفعت حظوظ المغرب باستضافة نسخة 2025 بمواجهة ملف مشترك بين نيجيريا وبنين، في ظل تقارير عن سحب نيجيريا وبنين ترشحهما من 2025 إلى نسخة أخرى، في حين تبدو السنغال مرشحة لاستضافة نسخة 2027 بمواجهة بوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا.

وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي اجتماعها غدا في القاهرة، يعقبه مؤتمر صحافي لرئيسه الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، يعلن فيه عن هوية الدولتين المضيفتين لنسختي 2025 و2027.

وكان الاتحاد الأفريقي سحب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها عن إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة.

ومنذ ذلك الحين، استقبل الاتحاد الأفريقي طلبات تنظيم دون البت في هوية البلد المضيف، قبل أن يعلن موتسيبي الشهر الماضي أن الكشف عن البلد المضيف سيكون يوم 27 سبتمبر/أيلول الحالي، مع التأكيد على أن إسناد تنظيم نسخة 2027 سيتم حسمه في اليوم ذاته.

أكثر من تأجيل

وتقدم كل من المغرب والجزائر قبل انسحاب الأخيرة، بالإضافة لملف مشترك من نيجيريا وبنين، بطلبات لتنظيم نسخة 2025 من البطولة الأفريقية الكبرى للمنتخبات والتي تقام بمشاركة 24 فريقا.

وتضاربت الأنباء حول وجود ملف مصري للترشح لتنظيم نسخة 2027 بين تأكيد بعض المصادر ونفي مسؤولين بالاتحاد المصري للعبة.

وكان مقررا أن يحسم الاتحاد الأفريقي هوية البلدين المضيفين مطلع العام الحالي، لكنه أجّل قراره أكثر من مرة قبل أن يحدده في الـ27 من الشهر الحالي.

وسيصوت أعضاء اللجنة التنفيذية الـ24 بعد دراسة التقييمات المستقلة لكل ملف، لكن السياسة والوعد بالتناوب الإقليمي أديا إلى تعقيد الأمور.

وتستضيف ساحل العاج نسخة 2023 التي تم تأجيلها من يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين إلى يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط المقبلين لتجنب موسم الأمطار.