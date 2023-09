اتهامات لليويفا بتقديم أدلة غير صحيحة بشأن أحداث نهائي دوري الأبطال 2022

اتهم تحقيق بريطاني الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بتقديم أدلة "غير صحيحة" تتعلق بالفوضى التي وقعت قبل انطلاق المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2022.

وعمت الفوضى محيط ملعب فرنسا في العاصمة الفرنسية باريس، الذي احتضن النهائي بين ريال مدريد وليفربول، حيث عانى آلاف المشجعين من صعوبة الدخول إلى الملعب ووقفوا في طوابير طويلة، كما تعاملت الشرطة بقسوة مع كثير منهم، وهي أحداث وصفتها صحيفة "الغارديان" البريطانية بأنها "كارثة".

وتؤكد الغارديان أن اليويفا قدّم أدلة "غير صحيحة على الإطلاق" في تحقيقه المستقل، الذي فتحه في تلك الأحداث، بهدف حماية وحدة السلامة والأمن التابعة "لليويفا"، التي يرأسها زيليكو بافليكا صديق الرئيس ألكسندر تشيفيرين، من الانتقادات.

وحسب الصحيفة، فإن اليويفا عيّن لجنة من الخبراء لمراجعة أحداث تلك الليلة، والتي توصلت لاحقا إلى نتيجة مفادها أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتحمل المسؤولية الأساسية لفشله في الإشراف على خطط السلامة في باريس.

وفي وقت لاحق، قال اليويفا إن الفشل لم يكن فقط خطأ وحدة السلامة والأمن التي يرأسها زيليكو بافليكا، بل يتحمل المسؤولية قسم الأحداث الذي يرأسه شارون بورخالتر لاو أيضا لأنه همّش وحدة السلامة والأمن.

وتؤكد الغارديان أن بورخالتر لاو رفض الاعتراف بأدلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تهميشه وحدة السلامة والأمن، ووصف تلك المعلومات بأنها "غير صحيحة على الإطلاق".

وشدد بورخالتر لاو على أن أساس المشكلة كان شرطة باريس، كما رفض الاتهامات الموجهة لفريقه بالقول إن "الادعاء بأن قسم الأحداث همّش وحدة الأمن في اليويفا يستند إلى تصريحات قدمها الأخير لم تكن صحيحة".

ويدّعي بورخالتر لاو أن بافليكا وفريقه لم يحضروا اجتماعات ما قبل المباراة المتعلقة بإجراءات السلامة الخاصة بالفترة التي تسبق بداية اللقاء.

