إصابة غامضة تغيّب ميسي عن تمارين إنتر ميامي قبيل نهائي الكأس المفتوحة

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تمارين فريقه إنتر ميامي قبيل نهائي كأس أميركا المفتوحة لكرة القدم أمام هيوستن دينامو الأربعاء، في حين تحوم الشكوك حول عودته للملاعب بسبب إصابة غامضة لم يكشفها الفريق حتى الآن.

ويسعى ميامي للظفر بلقبه الثاني تواليا منذ انضمام ميسي إلى صفوفه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد فوزه بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأميركية والمكسيكية الشهر الماضي.

وغاب ميسي، المتوج بمونديال قطر 2022، عن التعادل أمام أورلاندو سيتي 1-1 الأحد، في حين أكد مواطنه مدرب إنتر خيراردو مارتينو إنه سيتم تقييم حالته "بشكل يومي".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات يعاني ببساطة من الإرهاق بسبب كثافة المباريات منذ انضمامه إلى النادي في يوليو/تموز الماضي، أو ما إذا كان يعاني من إصابة مزمنة.

Leo 🤝 Leo Leo Messi to Leo Campana to make it 3-0!#LAFCvMIA | 0-3 pic.twitter.com/3qJUMiC6Te — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

مارتينو: ندوب قديمة

وعزز مارتينو غموض مستقبل ميسي بإشارته إلى "الندوب القديمة" التي تعيق نجم برشلونة الإسباني السابق، من دون أن يذكر أي إصابة محددة.

وغاب أيضا عن الحصة التمرينية، إلى جانب ميسي، زميله السابق في برشلونة جوردي ألبا.

وحسم مارتينو عدم مشاركة ألبا، في حين أبقى الشكوك حول ميسي في حديث أمام وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء، قائلا "جوردي لا أعتقد ذلك، الأمر صعب، لكن ليو سننتظر حتى الغد (الأربعاء)، سننتظر اللحظة الأخيرة لاتخاذ القرار".

وأكد مدرب برشلونة السابق أن مشاركة ميسي إذا حصلت "تتعلق حصريا بالمباراة النهائية، إذا كانت واحدة من 34 مباراة (في الدوري) فلن نخاطر به.. من المنطقي الانتظار، إذا كان الأمر يتعلق بأي نوع آخر من المباريات، فلا أعتقد أننا سنقوم بهذا النوع من المخاطرة".

ميسي يعاني

ويعاني ميسي منذ استبداله في الدقيقة 88 خلال مباراة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 بعد تسجيله الهدف الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الفوز على الإكوادور في السابع من سبتمبر/أيلول الحالي.

وغاب عن فوز أبطال العالم في بوليفيا بثلاثية نظيفة بعد 5 أيام في الجولة الثانية من التصفيات، قبل أن يعود إلى ناديه بعد فترة التوقف الدولي. ولم يشارك مجددا خلال هزيمة ميامي أمام أتلانتا 2-5 في الدوري في الـ16 من الشهر الحالي، حيث قال مارتينو إنه كان يعاني من إرهاق عضلي.

وتوالت مشكلات النجم الأرجنتيني، إذ رغم مشاركته أساسيا في مباراة ميامي على أرضه ضد تورونتو، فإنه طلب استبداله في الدقيقة 38.

ويتبقى لميامي، بعد نهائي الكأس، 5 مباريات في موسم الدوري الأميركي في سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، إذ يستضيف السبت نيويورك سيتي إف سي صاحب المركز التاسع الأخير المؤهل إلى "بلاي أوف" والذي يتقدم بفارق 5 نقاط عن فريق مارتينو.