إصابة غامضة تغيّب ميسي عن تمارين إنتر ميامي قبيل نهائي الكأس المفتوحة

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تمارين فريقه إنتر ميامي قبيل نهائي كأس أميركا المفتوحة لكرة القدم أمام هيوستن دينامو الأربعاء، في حين تحوم الشكوك حول عودته للملاعب بسبب إصابة غامضة لم يكشفها الفريق حتى الآن.

ويسعى ميامي للظفر بلقبه الثاني تواليا منذ انضمام ميسي إلى صفوفه هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد فوزه بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأميركية والمكسيكية الشهر الماضي.

وغاب ميسي، المتوج بمونديال قطر 2022، عن التعادل أمام أورلاندو سيتي 1-1 الأحد، في حين أكد مواطنه مدرب إنتر خيراردو مارتينو إنه سيتم تقييم حالته "بشكل يومي".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات يعاني ببساطة من الإرهاق بسبب كثافة المباريات منذ انضمامه إلى النادي في يوليو/تموز الماضي، أو ما إذا كان يعاني من إصابة مزمنة.

