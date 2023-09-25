ميسي الأغلى بفارق ضخم.. أعلى 10 لاعبين أجرا بالدوري الأميركي

يحاول الدوري الأميركي لكرة القدم الاقترابَ قدر الإمكان من الدوريات الكبرى في العالم من خلال استقدام أكبر كم من نجوم الساحرة المستديرة، ونجح هذا الموسم في ضم العديد منهم وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويحتاج ضم هؤلاء النجوم أموالا ضخمة لدفع رواتبهم الكبيرة التي تغريهم لترك الدوريات الأوروبية الأكثر شهرة والانضمام لدوري في بلد لا تعد كرة القدم الأكثر شعبية، إذ يسبقها عدة ألعاب أبرزها كرة السلة والبيسبول.

ومن المؤكد أن انضمام ميسي المتوج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم 7 مرات زاد شعبية كرة القدم حتى وسط نجوم المجتمع وهوليود الذين يحرصون على مشاهدته في الملعب.

وفيما يلي اللاعبون الـ10 الأعلى أجرا في الدوري الأميركي:

1. ليونيل ميسي (فريق إنتر ميامي) 55 مليون دولار:

رغم أن هذا الراتب الضخم يعني أن أسطورة برشلونة يحصل على تقريبا على 163 ألفا و690 دولارا يوميا، إلا أنه يعد الراتب الأساسي فقط، إذ يحصل ميسي أيضا على حصة مئوية من الإيرادات والأرباح الناتجة عن مبيعات القمصان إلى جانب نسبة في التذاكر وأشياء أخرى عديدة.

كما يحصل ميسي على 65 مليون دولار من عقود الجهات الراعية للفريق وأبرزها شركة بيبسي العالمية.

وكان النجم الأرجنتيني عند حسن الظن بتسجيله 14 هدفا في 9 مباريات بجميع المسابقات، وتوج ببطولة الكأسين بعد أسابيع من انضمامه للفريق.

2. سيرجيو بوسكيتس (إنتر ميامي) 10 ملايين دولار.

3. شيردان شاكيري (شيكاغو فاير) 8 ملايين و153 ألف دولار.

4. لورينزو إنسيني (تورونتو إف سي) 7 ملايين و500 ألف دولار.

5. خافيير "تشيتشاريتو" هيرنانديز (لوس أنجلوس غالاكسي) 7 ملايين 443 ألف دولار.

6. فيديريكو بيرنارديسكي (تورونتو إف سي) 6 ملايين و295 ألف دولار.

7. سيباستيان دريوسي (أوستن إف سي) 6 ملايين و22 ألف دولار.

8. هيكتور هيريرا (هيوستن دينامو) 5 ملايين و246 ألف دولار

9. دوغلاس كوستا (لوس أنجلوس غالاكسي) 4 ملايين و508 آلاف دولار.

10. كريستيان بنتيكي (دي سي يونايتد) 4 ملايين و250 ألف دولار.