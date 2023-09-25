شاهد.. أتلتيكو يصعق ريال مدريد ويحرمه من استعادة الصدارة

أوقف أتلتيكو مدريد البداية المثالية لجاره وغريمه التقليدي ريال مدريد، عندما تغلب عليه 3-1 الأحد، في دربي العاصمة على ملعب "ميتروبوليتانو" في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل ألفارو موراتا (4 و46) والفرنسي أنطوان غريزمان (18) أهداف أتلتيكو مدريد، والألماني توني كروس (35) هدف ريال مدريد.

وألحق أتلتيكو الخسارة الأولى بجاره هذا الموسم بعد 5 انتصارات متتالية، فحرمه من استعادة الصدارة من غريمه التقليدي الآخر برشلونة وجار الأخير جيرونا.

وتجمد رصيد النادي الملكي عند 15 نقطة وتراجع إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة وجيرونا الفائزين على سلتا فيغو 3-2 وريال مايوركا 5-3 السبت تواليا.

وبدوره، استعاد أتلتيكو توازنه عقب خسارته المذلة امام فالنسيا 0-3 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثالث ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 10 نقاط من 5 مباريات.

وخاض النادي الملكي المباراة في غياب قائده داني كارفاخال بسبب الإصابة، فيما استبعد البرازيلي فينيسيوس جونيور في اللحظة الأخيرة بسبب المرض بعد تعافيه للتو من إصابة في الفخذ.

وبكّر أتلتيكو بالتسجيل عبر مهاجم النادي الملكي السابق موراتا بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية للمدافع البرازيلي صامويل لينو أسكنها على يسار كيبا (3)، وهو الهدف الأول لموراتا في مرمى فريقه السابق على صعيد الليغا.

وأضاف غريزمان الهدف الثاني برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لساول أسكنها على يسار كيبا (18).

ونجح توني كروس في تقليص الفارق بتسديدة رائعة من خارج المنطقة عندما استغل كرة رأسية للأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز عندما أبعد تمريرة لمواطنه فالفيردي، فهيأها الألماني لنفسه وتلاعب بتمويه جسدي بيورنتي وسددها بيسراه على يمين الحارس أوبلاك (35).

ودفع المدرب الإيطالي للنادي الملكي كارلو أنشيلوتي بالمهاجم خوسيلو مكان مودريتش مطلع الشوط الثاني من أجل البناء على العودة القوية لفريقه في نهاية الشوط الأول، لكن موراتا عمَّق جراحه بتسجيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لساول (46).

وهو الهدف الخامس لموراتا في الليغا هذا الموسم، فلحق بمهاجمي ريال مدريد الدولي الانجليزي جود بيلينغهام وبرشلونة الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى صدارة لائحة الهدافين.

ودفع أنشيلوتي بالثلاثي ناتشو هرنانديز والفرنسيين أوريليان تشواميني وفيرلان ميندي مكان لوكاس فاسكيز وكامافينغا وفران غارسيا (57).