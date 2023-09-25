سان جيرمان يكتسح مرسيليا لكنه يخسر نجمه مبابي

حسم باريس سان جيرمان حامل اللقب الكلاسيكو أمام غريمه مرسيليا وتغلب عليه 4-0 الأحد على ملعب "بارك دي برانس" في باريس ضمن المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، لكنه خسر جهود نجمه كيليان مبابي بسبب إصابة في الكاحل الأيسر.

وضرب سان جيرمان بقوة في الشوط الأول وأنهاه بهدفين نظيفين سجلهما ظهيره الدولي المغربي أشرف حكيمي (8) ومهاجمه الوافد حديثا من أينتراخت فرانكفورت الألماني الدولي الفرنسي راندال كولو مواني (37)، قبل أن يوجه الضربة القاضية لغريمه التقليدي في الشوط الثاني بهدفين للوافد الآخر الدولي البرتغالي غونزالو راموس (47 و89).

ودخل راموس بديلا لمبابي في الدقيقة 32 بعدما تعرض الأخير لإصابة في الكاحل الأيسر، إثر تدخل من المدافع الأرجنتيني ليوناردو فاليردي في الدقيقة السابعة وهو الخطأ الذي افتتح منه حكيمي التسجيل.

وتلقى مبابي تدخّلين طبيّين في سعيه لمواصلة اللعب لكنه طلب استبداله في الدقيقة 32.

وعوَّض النادي الباريسي سقوطه على أرضه أمام ضيفه نيس 2-3 في المرحلة الماضية وصالح جماهيره بفوز غال على غريمه مرسيليا مواصلا استعادة توازنه عقب فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وارتقى باريس سان جيرمان إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام موناكو المتصدر السابق، فيما مني مرسيليا بخسارته الأولى هذا الموسم وتراجع إلى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند تسع نقاط.

غونزالو راموس يسجل الهدف الثاني له والرابع لباريس سان جيرمان#الدوري_الفرنسي #باريس_مارسيليا pic.twitter.com/Qsn6KU478n — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 24, 2023

وارتقى ستراسبورغ إلى المركز الخامس بفوزه الثمين على مضيفه متز 1-0، وسجل حبيب ديارا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

وهو الفوز الثالث لستراسبورغ هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما مني متز بخسارته الثانية هذا الموسم وتجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

وانتظر لنس، وصيف بطل الموسم الماضي، المرحلة السادسة لتحقيق فوزه الأول عندما تغلب على ضيفه تولوز 2-1.

وكان تولوز البادئ بالتسجيل بواسطة مهاجمه الإسباني سيزار جيلابيرت بينا (33)، وأدرك ويسلي سعيد التعادل (45+2) قبل أن يسجل الغيني مورغان غيلافوغي هدف الفوز للنس (84).

واكتفى لنس بنقطة واحدة في المراحل الخمس الأولى من الدوري من تعادل و4 هزائم، قبل أن يقتنص فوزه الأول ويتخلص من المركز الأخير بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط بفارق نقطتين خلف تولوز الرابع عشر.

وبالنتيجة ذاتها، تغلب لوهافر على ضيفه كليرمون، إذ سجل للفائز المغربي الأصل نبيل العليوي (4) والغيني محمد بايو (7)، وللخاسر المالي شيخ عمر كوناتيه (45+1).

وصعد لوهافر الى المركز السادس برصيد 9 نقاط، في حين تراجع كليرمون فيران إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.