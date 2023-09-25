بالفيديو.. أهازيج جمهور الرجاء المغربي تهز المدرجات دعما لضحايا الزلزال

هزت أهازيج وهتافات جمهور الرجاء الرياضي لضحايا زلزال الحوز أرجاء ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، قبل انطلاق المباراة التي جمعت الفريق بضيفه الاتحاد الرياضي التوركي في الدوري المغربي لكرة القدم أمس الأحد.

ونشر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر هتاف الجماهير بحماس كبير ترحما على ضحايا الزلزال، الذي أودى بحياة قرابة 3 آلاف شخص وخلّف آلاف المصابين.

ومن بين الهتافات التي رددها أفراد الجمهور الرجاوي وهم واقفون في المدرجات "الله يرحم لي مات من الحوز لتارودانت، ما نسينا ورزازات هادي هي الآفات".

وشارك نادي الرجاء، عبر حسابه على إنستغرام، مقطع فيديو آخر من مدرجات الجماهير، يظهر رفعها العلمين الليبي والمغربي تضامنا مع ضحايا الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا، التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين والمتضررين.

ورفع الجمهور لافتات كتب عليها "رجت الأرض آية، فحصدت قلوبا بيضاء، وربت بالتكافل والعطاء لتكون بداية إعمار وصفاء".

وتمكن الرجاء بحضور جماهيره من الفوز بهدف دون رد، والعودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادلين أمام المغرب الفاسي والجيش الملكي.