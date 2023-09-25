اللاعبون الأعلى أجرا في جميع أندية الدوري الإنجليزي.. الأول 45 ضعف الأخير

تُعرف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بقوتها الاقتصادية وقدرتها الفائقة في الإنفاق على صفقات اللاعبين أكثر من نظيراتها في الدوريات الأوروبية الأخرى، ولعل الإحصائيات الأخيرة التي تثبت أن "البريميرليغ" هو الأكثر إنفاقا في العالم أبرز دليل على ذلك.

وبالتوازي مع المبالغ المدفوعة على صفقات اللاعبين، تدفع أندية الدوري الإنجليزي رواتب كبيرة للاعبيها، خاصة مانشستر سيتي، الذي حقق نجاحات رياضية كبرى في السنوات الأخيرة.

في السطور التالية نسلّط الضوء على اللاعب الأعلى أجرا في كل ناد من الفرق الـ20 التي تتنافس في "البريميرليغ" بالموسم الجاري 2023-2024.

20- لوتون تاون – آلان كامبل (8462 جنيها إسترلينيا أسبوعيا)

يلعب لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه، وبطبيعة الحال هو الفريق الأقل ميزانية لدفع الأجور بين أقرانه حيث تبلغ جميع رواتب اللاعبين 112 ألفا و231 جنيها إسترلينيا فقط في الأسبوع، وهي أجر لاعب متوسط واحد من أندية القمة، وأعلاهم أجرا هو كامبل بـ8462 جنيها إسترلينيا.

19- شيفيلد يونايتد – ريان بروستر (27500 جنيه إسترليني)

كان ساندر بيرغ هو الأعلى أجرا في شيفيلد يونايتد لكن اللاعب رحل إلى بيرنلي ليصبح زميله السابق ريان بروستر هو صاحب الراتب الأعلى في الفريق الذي يتقاضى 27500 جنيه إسترليني أسبوعيا.

18- بيرنلي – جوش براونهيل (40 ألف جنيه إسترليني)

6 من بين 7 لاعبين الأعلى أجرا في بيرنلي هم من البريطانيين وفي مقدمتهم غوش براونهيل الذي يتقاضى 40 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

17- برينتفورد – بن مي (55 ألف جنيه إسترليني)

دافع بن مي 10 مواسم عن ألوان فريق بيرنلي ثم انتقل بعدها إلى برينتفورد وذلك قبل بداية الموسم الماضي 2022-2023، بعد أن قدّم له الأخير عرضا مغريا لا يُقاوم جعل منه اللاعب الأعلى أجرا في برينتفورد براتب وصل إلى 55 ألف جنيه إسترليني.

16- بورنموث – جوستين كلويفرت (80 ألف جنيه إسترليني)

تمكن بورنموث من التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، من بينهم تايلور أدامز وأليكس سكوت وماكس أرونز، إلا أن صاحب التوقيع الأبرز والأعلى أجرا هو الهولندي كلويفرت الذي يتقاضى 80 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

15- نوتنغهام فورست – مورغان غيبس ​​وايت/ فيليبي/ كريس وود (80 ألف جنيه إسترليني)

هو الفريق الوحيد في "البريميرليغ" الذي يوجد فيه 3 لاعبين برواتب عالية متساوية وهم غيبس وايت وفيليبي وكريس وود، ويتقاضى كل منهم 80 ألف جنيه إسترليني.

14- ولفرهامبتون – بابلو سارابيا (90 ألف جنيه إسترليني)

يتميز فريق "الذئاب" بوجود وفرة من اللاعبين البرتغاليين في صفوفه بفضل علاقته المتميزة بوكيل اللاعبين خورخي مينديز، لكن وللمفارقة فإن الأعلى أجرا في الفريق هو الإسباني سارابيا ويتقاضى راتبا قدره 90 ألف جنيه إسترليني.

13- برايتون – آدم لالانا (90 ألف جنيه إسترليني)

يشتهر برايتون بأنه الفريق القادر على تطوير اللاعبين وتنمية المواهب الشابة لذا يبدو غريبا أن اللاعب الأعلى أجرا لديه هو لالانا البالغ من العمر 35 عاما، ويستلم راتبا قدره 90 ألف جنيه إسترليني.

12- فولهام – راؤول خيمينيز (100 ألف جنيه إسترليني)

بعد رحيل ألكسندر ميتروفيتش عن فولهام إلى الهلال تم اختيار راؤول خيمينيز لتعويضه حيث منحه النادي اللندني الأجر الأعلى بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

11- كريستال بالاس – مايكل أوليز (100 ألف جنيه إسترليني)

حاول تشلسي تفعيل البند الجزائي في عقد أوليز والبالغ 35 مليون يورو في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن اللاعب قرر البقاء مع كريستال بالاس بل ووقع عقدا جديدا يربطه بالفريق لمدة 4 مواسم، ويتقاضى أوليز حاليا 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

10- إيفرتون – جوردان بيكفورد (125 ألف جنيه إسترليني)

يعتبر بيكفورد أحد أهم لاعبي إيفرتون وحاولت العديد من الأندية الإنجليزية خلال السنوات الأخيرة التعاقد معه، لكنه فضّل البقاء مع "التوفيز" الذي منحه راتبا أسبوعيا يصل إلى 125 ألف جنيه إسترليني.

9- أستون فيلا – أبو بكر كامارا / يوري تيليمانس (150 ألف جنيه إسترليني)

تعاقد "الفيلانز" مع اللاعبين في صفقتي انتقال حر ومنحهما راتبا أسبوعيا وصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني أي أكثر من 2.3 ضعف متوسط أجور اللاعبين في الفريق والذي يصل إلى 65 ألف جنيه إسترليني.

8- وست هام يونايتد – لوكاس باكيتا (150 ألف جنيه إسترليني)

كسب باكيتا قلوب أنصار فريق وست هام بأدائه الساحر على أرضية ملعب لندن وأبهر الجماهير بمهاراته وشخصيته الاستثنائية وحصل على راتب أسبوعي وصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني.

7- توتنهام هوتسبير – سون هيونغ مين (190 ألف جنيه إسترليني)

بعد رحيل هاري كين إلى بايرن ميونخ وتانغي ندومبلي إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة أصبح الدولي الكوري الجنوبي هو صاحب الأجر الأعلى في "السبيرز" براتب 190 ألف جنيه إسترليني.

6- نيوكاسل يونايتد – ساندرو تونالي (210 آلاف جنيه إسترليني)

هو النجم الإيطالي المنضم إلى صفوف "الماكبايس" من ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة والتي أصبح بموجبها أغلى لاعب في تاريخ إيطاليا، يتقاضى تونالي راتبا أسبوعيا بلغ 210 آلاف جنيه إسترليني.

5- أرسنال – كاي هافرتز (280 ألف جنيه إسترليني)

رحل هافرتز من تشلسي إلى أرسنال في الانتقالات الأخيرة ليلعب مع "الغانرز" في الظهور الأول لأبناء المدرب ميكيل أرتيتا في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2016-2017، ويستلم اللاعب الألماني راتبا أسبوعيا يصل إلى 280 ألف جنيه إسترليني.

4- تشلسي – رحيم ستيرلينغ (325 ألف جنيه إسترليني)

رغم الإنفاق الهائل للأميركي تود بويلي منذ امتلاكه نادي تشلسي، فإن ذلك لم ينعكس على رواتب اللاعبين، حيث إن 4 منهم فقط يتقاضون 200 ألف جنيه إسترليني أو أكثر أسبوعيا، في المقابل لدى مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي 8 لاعبين. واللاعب الأعلى أجرا في "البلوز" هو رحيم ستيرلينغ براتب أسبوعي يصل إلى 325 ألف جنيه إسترليني.

3- ليفربول – محمد صلاح (350 ألف جنيه إسترليني)

نجح ليفربول في الحفاظ على صلاح على الرغم من العرض الهائل من اتحاد جدة السعودي، ليكمل النجم المصري مسيرته الناجحة في ملعب "أنفيلد"، ومنذ تجديد عقده الأخير في صيف عام 2022 يتقاضى راتبا هو الأعلى في "الريدز" وصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

2- مانشستر يونايتد – جادون سانشو/ كاسيميرو (350 ألف جنيه إسترليني)

رغم قرار مانشستر يونايتد بإبعاد سانشو عن الفريق الأول، فإنه يعد من بين لاعبين اثنين هما الأعلى أجرا إلى جانب كاسيميرو ويتقاضيان راتبا أسبوعيا يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني.

1- مانشستر سيتي – كيفن دي بروين (400 ألف جنيه إسترليني)

مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر موسمين هو الأكثر إنفاقا على رواتب لاعبيه، التي تصل إلى 216 مليون جنيه إسترليني، واللاعب الأعلى أجرا لديه هو البلجيكي كيفن دي بروين براتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يوازي 45 ضعفا لما يتقاضاه اللاعب الأعلى أجرا في فريق لوتون تاون.