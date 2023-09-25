الشغب يتسبب بإلغاء قمة الدوري الهولندي بين أياكس وفينورد

ألغى الحكم، الأحد، مباراة أياكس أمستردام وضيفه فينورد روتردام، في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم بسبب شغب الجماهير.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فينورد عندما ألقت الجماهير بالألعاب النارية على أرض الملعب ليوقف الحكم المباراة في الشوط الأول.

وبعد استئناف اللعب أنهى الحكم الشوط الأول بتقدم فينورد حامل اللقب 3-0، بفضل ثنائية سانتياغو خيمنيز وهدف إيغور باكسياو.

100% the game is done now. They won’t come out after this. #ajax pic.twitter.com/eHoaXnEgcH — Mackem in Mokum (@mackeminmokum) September 24, 2023

وأوقف الحكم المباراة مرة أخرى بعد نحو 10 دقائق من الشوط الثاني بعد إلقاء الجماهير الألعاب النارية مرة أخرى.

وخارج الملعب، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب، حيث حاولت مجموعة من جماهير أياكس اقتحام استاد يوهان كرويف.

وكتبت الشرطة الهولندية في حسابها بمنصة إكس "بعد توقف المباراة حاول بعض المشجعين اقتحام المدخل الرئيسي للملعب. الشرطة نجحت في استعادة السيطرة".

The trouble outside the Ajax stadium as riot police charge at fans on horses! 😨 🎥 @AllAboutAjax pic.twitter.com/ukWKLrX1HZ — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) September 24, 2023

وكان الاتحاد الهولندي قرر تغيير لوائحه في الموسم الماضي بعد تعدد أحداث الشعب في المباريات المحلية، إذ أوعز للحكام بإيقاف أي مباراة عند اصطدام أي شيء بحكم أو لاعب، بينما يتوقف اللعب مع عودة اللاعبين إلى غرف الملابس إذا ألقت الجماهير بأشياء دون الاصطدام بلاعب أو حكم وإذا تكرر الأمر تُلغى المباراة.

ويعاني أياكس من أسوأ بداية له في الدوري منذ موسم 1964-1965، إذ حصد 5 نقاط فقط في أول 4 مباريات ليحتل المركز الـ13.

ويتصدر أيندهوفن البطولة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، فيما يأتي فينورد رابعا وله 11 نقطة.