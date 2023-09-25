رياضة

الشغب يتسبب بإلغاء قمة الدوري الهولندي بين أياكس وفينورد

epa10880788 Ajax supporters throw fireworks onto the pitch during the Dutch Eredivisie soccer match between Ajax Amsterdam and Feyenoord Rotterdam in Amsterdam, the Netherlands, 24 September 2023. EPA-EFE/OLAF KRAAK
الحكم ألغى المباراة حينما كان فينورد متقدما بثلاثية (وكالة الأنباء الأوروبية)
25/9/2023

ألغى الحكم، الأحد، مباراة أياكس أمستردام وضيفه فينورد روتردام، في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم بسبب شغب الجماهير.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فينورد عندما ألقت الجماهير بالألعاب النارية على أرض الملعب ليوقف الحكم المباراة في الشوط الأول.

وبعد استئناف اللعب أنهى الحكم الشوط الأول بتقدم فينورد حامل اللقب 3-0، بفضل ثنائية سانتياغو خيمنيز وهدف إيغور باكسياو.

وأوقف الحكم المباراة مرة أخرى بعد نحو 10 دقائق من الشوط الثاني بعد إلقاء الجماهير الألعاب النارية مرة أخرى.

وخارج الملعب، أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب، حيث حاولت مجموعة من جماهير أياكس اقتحام استاد يوهان كرويف.

وكتبت الشرطة الهولندية في حسابها بمنصة إكس "بعد توقف المباراة حاول بعض المشجعين اقتحام المدخل الرئيسي للملعب. الشرطة نجحت في استعادة السيطرة".

وكان الاتحاد الهولندي قرر تغيير لوائحه في الموسم الماضي بعد تعدد أحداث الشعب في المباريات المحلية، إذ أوعز للحكام بإيقاف أي مباراة عند اصطدام أي شيء بحكم أو لاعب، بينما يتوقف اللعب مع عودة اللاعبين إلى غرف الملابس إذا ألقت الجماهير بأشياء دون الاصطدام بلاعب أو حكم وإذا تكرر الأمر تُلغى المباراة.

ويعاني أياكس من أسوأ بداية له في الدوري منذ موسم 1964-1965، إذ حصد 5 نقاط فقط في أول 4 مباريات ليحتل المركز الـ13.

ويتصدر أيندهوفن البطولة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، فيما يأتي فينورد رابعا وله 11 نقطة.

المصدر : رويترز