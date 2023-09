الشغب يتسبب بإلغاء قمة الدوري الهولندي بين أياكس وفينورد

ألغى الحكم، الأحد، مباراة أياكس أمستردام وضيفه فينورد روتردام، في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم بسبب شغب الجماهير.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم فينورد عندما ألقت الجماهير بالألعاب النارية على أرض الملعب ليوقف الحكم المباراة في الشوط الأول.

وبعد استئناف اللعب أنهى الحكم الشوط الأول بتقدم فينورد حامل اللقب 3-0، بفضل ثنائية سانتياغو خيمنيز وهدف إيغور باكسياو.

100% the game is done now. They won’t come out after this. #ajax pic.twitter.com/eHoaXnEgcH

— Mackem in Mokum (@mackeminmokum) September 24, 2023