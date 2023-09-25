أليغري يتمسك بحارس يوفنتوس أساسيا رغم الأخطاء الكارثية

خسر يوفنتوس سجله الخالي من الهزيمة بالتعثر 4-2 أمام ساسولو في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد أداء متواضع من الحارس فويتشيخ شتينسني لكن المدرب ماسيميليانو أليغري تمسك بحارسه البولندي لخوض مباراة ليتشي غدا الثلاثاء.

ويتحمل شتينسني مسؤولية هدفين من 3 أهداف لفريق ساسولو، وقبل أن يسجل زميله فيدريكو غاتي هدفا غريبا بطريق الخطأ في مرماه، ليقضي على آمال يوفنتوس في العودة يوم السبت الماضي.

وقال أليغري للصحفيين اليوم الاثنين "أمام ساسولو، لم يكن الأداء سيئا، لكن دافعنا بشكل سيئ وارتكبنا بعض الأخطاء الفردية غير المبررة. في يوفنتوس علينا التعايش مع الضغوط وتحمل المسؤولية".

وأضاف "يجب أن يحافظ غاتي على هدوئه، فقد بدأ مسيرته منذ فترة قصيرة. باقي الأخطاء يمكن أن تحدث، ربما ليس بنفس شكل مباراة السبت لكنها تحدث. شتينسني حارس أوروبي من الطراز الرفيع وقضى ليلة سيئة".

وتابع أليغري "سيكون شتينسني الحارس الأساسي وسيلعب غدا، رغم أني أدرك مدى أهمية (ماتيا) بيرين كحارس".

ومع رحيل لاعبين أصحاب خبرة مثل ليوناردو بونوتشي وخوان كوادرادو وأنخيل دي ماريا، تعرض أليغري لتساؤلات بخصوص افتقار الفريق لشخصية القائد.

وقال مدرب يوفنتوس "لدينا دانيلو وهناك شتينسني ثم أليكس ساندرو رغم أنه يعاني من إصابة. هناك أيضا (دانييلي) روغاني الذي نضج كثيرا".

وأضاف "نحن نفتقد الخبرة مقارنة بالموسم الماضي، لكننا اكتسبنا السرعة والحماس".

وسجل فيدريكو كييزا ودوسان فلاهوفيتش 4 أهداف لكل منهما في أول 5 مباريات، وسيتعين على أليغري الآن اتخاذ قراره بشأن إمكانية استبعاد أحدهما من التشكيلة الأساسية.

وقال أليغري "يؤدي كييزا بشكل رائع، وهو حاضر بقوة حاليا. سأحتاج إلى تقييم الموقف. لقد بذل جهدا هائلا يوم السبت، كما فعل فلاهوفيتش".

ويحتل يوفنتوس المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر وسيواجه ليتشي الذي لم يتعرض لأي هزيمة ويأتي ثالثا.