ناصر الخليفي يرد على ميسي ويؤكد أن مبابي يستحق الفوز بالكرة الذهبية

اعتبر ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن مهاجم الفريق كيليان مبابي "يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية".

وأوضح الخليفي بعد الصيف الحافل بالأحداث بين النادي ومبابي "المشاكل التي نواجهها لا تزال ضمن العائلة، وكيليان جزء من العائلة".

وبعد استبعاده من الفريق الأول للموسم الجديد لرفضه تمديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو/حزيران 2024 غاب بطل العالم 2018 عن استعدادات فريقه خلال فترة الصيف مع المدرب الباريسي الجديد الإسباني لويس إنريكي.

Pour le président du PSG Nasser al-Khelaïfi, Kylian Mbappé « mérite le Ballon d'Or » https://t.co/1h4hct7hqO#ballondor pic.twitter.com/A7v3SqO8Pk — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 24, 2023

وأضاف الخليفي لوكالة الأنباء الفرنسية بعد أن سجل النجم الفرنسي 8 أهداف في 5 مباريات هذا الموسم "أنا فخور بما يفعله وما يفعله الفريق بأكمله، لدينا أفضل لاعب في العالم، وبالنسبة لي فهو يستحق الكرة الذهبية".

في المقابل، رد ناصر الخليفي على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غادر في نهاية الموسم إلى إنتر ميامي الأميركي، وانتقد عدم احتفاء النادي الباريسي بتتويجه بكأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين على حساب فرنسا.

وفي هذا الصدد، قال الخليفي "هناك الكثير من الحديث في الخارج، لا أعرف ما الذي فعله أو لم يقله، كما رأى الجميع قمنا بنشر مقطع فيديو واحتفلنا بميسي في التدريبات واحتفلنا به أيضا على انفراد".

وأوضح "فعلنا ذلك باحترام، فنحن في النهاية ناد فرنسي، كان الاحتفال في الملعب أمرا حساسا بالطبع، يجب أن نحترم البلد الذي هزمه، و(أن نحترم) مشجعينا أيضا، لكنه (ميسي) كان ولا يزال لاعبا رائعا، كنا فخورين بوجوده هنا".