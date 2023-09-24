تعادل أرسنال وتوتنهام وفوز ليفربول وخسارة تشلسي في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما دربي شمال لندن بين أرسنال وصيف البطل وضيفه وجاره توتنهام، في حين واصل ليفربول بدايته القوية بتحقيقه فوزه الخامس على التوالي اليوم الأحد، ضمن مباريات المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

على ملعب "الإمارات"، قدم أرسنال وتوتنهام مباراة مثيرة، لكنها انتهت حسابيا لصالح مانشستر سيتي حامل اللقب والمتصدر وليفربول، إذ ابتعدا بفارق 4 نقاط عن "السيتزنس" الفائز أمس على نوتنغهام فوريست 2-صفر، كما باتا متخلفين بنقطتين عن "الحمر" الثاني.

كما استفاد برايتون من نتيجة دربي شمال لندن، إذ بات ثالثا بـ15 نقطة بعدما حول تخلفه أمام ضيفه بورنموث بهدف دومينيك سولانكي (25)، إلى فوز 3-1 بفضل هدية المجري ميلوش كيركيز (2+45 خطأ في مرماه) وثنائية البديل الياباني كاورو ميتوما (46 و77).

30 ثانية كانت كفيلة للبديل ميتوما ليبصم على هدف عينك على أنسو فاتي 👀#الدوري_الإنجليزي #برايتون_بورنموث pic.twitter.com/dUcIQWqHbl — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 24, 2023

ودخل توتنهام لقاءه مع جاره اللدود طامحا إلى فوزه الأول في الدوري على أرض "المدفعجية" منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 (3-2)، لكن بداية فريق المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو لم تكن مثالية.

ووجد "السبيرز" نفسه متخلفا في الدقيقة 26 بالنيران الصديقة، بعدما حول الأرجنتيني كريستيان روميرو الكرة في مرمى فريقه عن طريق الخطأ، خلال محاولته اعتراض كرة عرضية لبوكايو ساكا.

لكن الفريقين دخلا إلى استراحة الشوطين وهما على المسافة ذاتها بفضل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 42 بعدما وصلته الكرة من جيمس ماديسون.

وعاد أرسنال إلى التقدم في بداية الشوط الثاني بفضل روميو أيضا، الذي لمس الكرة بيده داخل المنطقة المحرمة، فانبرى ساكا لركلة الجزاء بنجاح (54).

لكن الإيطالي جورجينيو رفض هدية الأرجنتيني وارتكب بدوره خطأ فادحا بعد ثوانٍ معدودة على تقدم فريقه، مما سمح لماديسون بانتزاع الكرة منه وتمريرها إلى سون الذي سددها بيمناه زاحفة في الشباك (55).

سون يحرم آرسنال من فرحة الهدف الثاني ويعادل النتيجة #الدوري_الإنجليزي #ارسنال_توتنهام pic.twitter.com/KDx0VmFU8P — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 24, 2023

وعلى ملعب "أنفيلد"، وبقيادة المصري محمد صلاح والأوروغوياني داروين نونيز، واصل ليفربول -الطامح إلى تعويض خيبة الموسم الماضي وفشله في احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري الأبطال- بدايته القوية بتحقيقه الفوز الخامس على التوالي، وذلك على حساب ضيفه وست هام 3-1.

ووضع صلاح فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في المقدمة من ركلة جزاء اقتنصها بنفسه من المغربي نايف أكرد (16).

محمد صلاح يحرز الهدف الثالث له في هذا الموسم #الدوري_الإنجليزي #ليفربول pic.twitter.com/5kdGYunTrI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 24, 2023

لكن وست هام عاد إلى اللقاء قبيل نهاية الشوط الأول بفضل رأسية لجارود بوين (42)، قبل أن يعود ويتخلف بعد ربع ساعة على بداية الشوط الثاني بهدف جميل لنونيز الذي تلقف الكرة مباشرة وحولها في الشباك بشكل رائع بعد تمريرة متقنة من الأرجنتيني أليكيسيس ماك أليستر (60).

وأكد البديل البرتغالي ديوغو جوتا الهزيمة السابعة على التوالي لوست هام على أرض "الحمر" بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85 إثر ركلة ركنية وتمريرة رأسية من الهولندي فيرجيل فان دايك.

وعلى "ستامفورد بريدج"، بات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في وضع لا يحسد عليه مع فريقه الجديد تشلسي، وذلك بعد السقوط على أرضه أمام أستون فيلا بهدف سجله أولي واتكنز في الدقيقة 73 من لقاء أكمله "البلوز" بـ10 لاعبين بعد طرد الفرنسي الشاب مالو غوستو في الدقيقة 58.

وبذلك، اكتفى تشلسي بفوز يتيم منذ بداية الموسم مقابل 3 هزائم وتعادلين، مما يؤشر إلى أن شيئا لم يتغير منذ الموسم الماضي الذي أنهاه في المركز 12، رغم الأموال الطائلة التي أنفقها هذا الصيف وتعاقده مع بوكيتينو.

وفي المقابل، حقق أستون فيلا فوزه الثاني على التوالي في أرض تشلسي والرابع هذا الموسم، رافعا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث.