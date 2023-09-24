رياضة

إنتر ميلان يواصل بدايته المثالية في الدوري الإيطالي بفوز خامس

Soccer Football - Serie A - Empoli v Inter Milan - Stadio Carlo Castellani, Empoli, Italy - September 24, 2023 Inter Milan's Federico Dimarco celebrates scoring their first goal with teammates REUTERS/Jennifer Lorenzini
لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بهدف الفوز على إمبولي (رويترز)
24/9/2023

حافظ إنتر ميلان على بدايته المثالية في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتحقيقه فوزه الخامس تواليا منذ مطلع الموسم الحالي إثر تغلبه على مضيفه إمبولي 1-صفر اليوم الأحد، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة من أصل 15 ممكنة.

ووجدت كتيبة المدرب سيموني إينزاغي صعوبة خلال الشوط الأول الذي وقف فيه صاحب الأرض ندا عنيدا.

لكن إنتر -الذي سقط في فخ التعادل 1-1 الأربعاء الماضي مع ريال سوسيداد الإسباني في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم- نزل بقوة في الشوط الثاني، ونجح فيديريكو ديماركو في تسجيل هدف المباراة الوحيد بتسديدة نصف طائرة في الدقيقة الـ51.

وكاد الفرنسي ماركوس تورام أن يضيف الهدف الثاني، لكن كرته مرت فوق العارضة بقليل في الدقيقة الـ77.

وشارك التشيلي ألكسيس سانشيز بديلا في الشوط الثاني في ثاني تجربة له في صفوف إنتر بعد موسم قضاه مع مرسيليا الفرنسي.

وكان إمبولي تخلى عن مدربه باولو زانيتي قبل 5 أيام، ليصبح أول مدرب يقال من منصبه في الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك بعد خسارة فريقه الساحقة أمام روما بسباعية نظيفة في المرحلة الرابعة، وتم تعيين أوريليو أندرياتسولي بدلا منه.

المصدر : الفرنسية