ناد تشيكي يضم لاعبا لم يسبق له ممارسة كرة القدم.. والده تبرع بـ20 ألف يورو

تعاقد أحد أندية الدرجة الثالثة في جمهورية التشيك، مع لاعب لم يسبق له أن مارس كرة القدم طوال حياته، بعد أن تبرع والده بمبلغ مالي للنادي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي "أوستي ناد لابم" تعاقد مع الشاب مارتن بوداغسكي البالغ من العمر 22 عاما، بعد أن تبرع والده للفريق بمبلغ 500 ألف كرونة؛ أي ما يعادل 20 ألف يورو.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد؛ بل قرر النادي التشيكي تعيين بوداغسكي -وهو طالب جامعي يدرس القانون- قائدا للفريق.

The weirdest transfer of the summer? 😅

A 22-year-old student, who's never played football before, has been signed by Czech club FK Usti nad Labem… 🤝

He's set to play for the third tier side after his dad paid them 500k Koruna (£17,500) for 10 minutes of playing time 💰… pic.twitter.com/kf5N02XYAm

— Match of the Day (@BBCMOTD) September 14, 2023