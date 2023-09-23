ناد تشيكي يضم لاعبا لم يسبق له ممارسة كرة القدم.. والده تبرع بـ20 ألف يورو

تعاقد أحد أندية الدرجة الثالثة في جمهورية التشيك، مع لاعب لم يسبق له أن مارس كرة القدم طوال حياته، بعد أن تبرع والده بمبلغ مالي للنادي.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي "أوستي ناد لابم" تعاقد مع الشاب مارتن بوداغسكي البالغ من العمر 22 عاما، بعد أن تبرع والده للفريق بمبلغ 500 ألف كرونة؛ أي ما يعادل 20 ألف يورو.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد؛ بل قرر النادي التشيكي تعيين بوداغسكي -وهو طالب جامعي يدرس القانون- قائدا للفريق.

The weirdest transfer of the summer? 😅 A 22-year-old student, who's never played football before, has been signed by Czech club FK Usti nad Labem… 🤝 He's set to play for the third tier side after his dad paid them 500k Koruna (£17,500) for 10 minutes of playing time 💰… pic.twitter.com/kf5N02XYAm — Match of the Day (@BBCMOTD) September 14, 2023

ووُصفت الصفقة بأنها "أغرب انتقال على الإطلاق في تاريخ اللعبة" وفق الصحيفة البريطانية، خاصة أن رئيس النادي اعترف أن بوداغسكي بارع في كرة القدم، ولكن في ألعاب "فيفا" الإلكترونية أكثر من الحقيقة بكثير.

وقال بريميسل كوبان رئيس النادي "في الحقيقة هو لم يلعب كرة القدم وفعل ذلك فقط في ألعاب الفيديو، لكن أنا لا أرى كل يوم مبلغ 500 ألف كرونة تشيكية (20 ألف يورو) موجودة على الأرض أمامي".

وأضاف "إذا أعطاني أي شخص هذا المال سأسمح له بالانضمام إلى فريقنا، لقد قال بوداغسكي بنفسه إنه يريد اللعب ثم اتصل بوالده وبدأت الأمور تتحرك"، ثم تم توثيق الصفقة رسميا في سجلات اتحاد كرة القدم في جمهورية التشيك.

وتابع كوبان "بوداغسكي أصبح لاعبا في فريقنا بالفعل وسوف تراه جماهيرنا في أول مباراة لنا على أرضنا، من المخطط أن يبدأ تدريباته معنا في الخريف، وعندما نلعب على ملعبنا سيشارك معنا".

وسيكون بوداغسكي القائد الثالث لفريق أوستي باد لابم ليحل مكان اللاعب جاكوب ماريس، وهي خطوة تتسبب بصدمة اللاعبين، وفق "ديلي ميل".

ووفق تقارير محلية فإن جماهير النادي بدت سعيدة بإتمام هذه الصفقة "الغريبة" التي ترى فيها مصلحة للطرفين.