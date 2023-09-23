شاهد.. هاري كين يحقق رقما قياسيا في فوز كاسح لبايرن بالدوري الألماني

أحرز هاري كين اليوم السبت 3 أهداف ليقود بايرن ميونخ للفوز 7-0 على ضيفه بوخوم ويرفع رصيده إلى 7 أهداف ويحقق رقما قياسيا بأكبر عدد من الأهداف للاعب جديد في أول 5 مباريات له في الدوري الألماني لكرة القدم.

وتفوق كين على جيرد مولر وميروسلاف كلوزه وماريو مانزوكيتش؛ إذ أحرز كل منهم 5 أهداف في أول 5 مباريات له في الدوري.

ورفع بايرن -الذي تغلب 4-3 على مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي- رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة.

ويستطيع باير ليفركوزن الانضمام إلى بايرن لو انتصر على هايدنهايم غدا الأحد.

وأحرز كين -قائد إنجلترا والذي انتقل إلى بايرن مطلع الموسم الحالي في صفقة قياسية للدوري الألماني بلغت 100 مليون يورو (106.52 ملايين دولار)- هدفه الأول من مدى قريب في الدقيقة 13.

وكان "إريك مكسيم تشوبو-موتنغ" افتتح التسجيل لصاحب الأرض بعد تمريرة عرضية منخفضة من كينغسلي كومان بعد 4 دقائق من البداية.

وعزز بايرن تفوقه بهدفين آخرين قبل الاستراحة.

هاري كين يبصم على أول هاتريك بألوان بايرن ميونيخ#الدوري_الألماني #بايرن_ميونيخ pic.twitter.com/1Ovo9iBd4h — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 23, 2023

وقفز ماتيس دي ليخت أعلى الجميع ليحول ركلة ركنية من يوزوا كيميش بضربة رأس داخل الشباك في الدقيقة 29، ثم مرر كين كرة رائعة إلى ليروي ساني ليضعه في مواجهة الحارس، وتقدم بايرن 4-0 قبل 7 دقائق من الاستراحة.

وضمن كين رقما قياسيا عندما هز الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 54 قبل أن يرد إطار المرمى محاولة من كومان.

وجعل البديل ماتيس تيل النتيجة 6-0 في الدقيقة 82، وأكمل كين الثلاثية قبل دقيقة واحدة من النهاية.