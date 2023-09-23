سيتي يحقق انتصاره السادس تواليا بالدوري الإنجليزي رغم نقصه العددي

حافظ مانشستر سيتي على بدايته المثالية للموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالفوز 2-0 على ضيفه نوتنغهام فورست، وبذلك حقق انتصاره السادس على التوالي رغم طرد لاعب الوسط رودري بعد الاستراحة.

وسجل فيل فودن الهدف الأول لصاحب الأرض وحامل لقب الدوري الإنجليزي في الدقيقة السابعة، وأضاف المهاجم إرلينغ هالاند هدفا بضربة رأس قوية من تمريرة عرضية من ماتيوس نونيز بعد 7 دقائق أخرى، وسط سيطرة تامة من سيتي على أول 45 دقيقة.

وبدأ الشوط الثاني بحصول رودري على بطاقة حمراء مباشرة بسبب الاعتداء على مورغان جيبس-وايت، حيث تشاجر اللاعبان، قبل أن يضع اللاعب الإسباني يده على عنق مهاجم فورست الذي سقط أرضا.

وبصفة عامة، فقد أشهر الحكم أنتوني تيلور 11 بطاقة صفراء، إلى جانب البطاقة الحمراء لرودري، ومنها 7 إنذارات في الشوط الثاني.

وفشل فورست في استغلال أفضلية اللعب بزيادة عددية واستحواذه على اللعب في الشوط الثاني لصناعة الفرص الخطيرة، مما ساعد سيتي على الانتصار حتى النهاية، ورفع رصيده إلى 18 نقطة على القمة.

ويعاني سيتي من نقص في صفوفه بسبب الإصابات المتتالية التي تعرض لها الفريق وآخرهم البرتغالي برناردو سيلفا الذي انضم إلى قائمة المصابين الثلاثاء الماضي خلال مباراة ضد "رد ستار" في افتتاح مشوار حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

وتضم قائمة المصابين في سيتي: كيفن دي بروين وجون ستونز وجاك غريليش وماتيو كوفاتشيتش.