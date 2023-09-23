حضر الحكام وغابت الفرق.. الأندية الأردنية تواصل تعليق مشاركتها بالدوري المحلي

سجلت الأندية الأردنية لكرة القدم موقفا غير مسبوق بتنفيذها قرار تعليق المشاركة في الدوري ورفضها خوض مباريات الجولة السادسة، وكانت مباراتا الوحدات أمام شباب الأردن ومعان أمام السلط الأخيرتين اليوم السبت، في حين لم يتطرق الاتحاد المحلي لهذه المسألة في اجتماع اليوم.

واتخذت الأندية قرار تعليق المشاركة في الدوري لحين تحقيق مطالبها من قبل الاتحاد الأردني لكرة القدم، وأبرزها صرف مبلغ 200 ألف دينار أردني لكل نادٍ وإيجاد راعٍ رسمي لبطولات أندية المحترفين للموسم الحالي 2023-2024.

وطالبت الأندية اتحاد الكرة قبل أيام بتحقيق مطالبها، قبل مباريات الجولة السادسة التي انطلقت الخميس الماضي بمباراة سحاب مع الرمثا، ولم يستجب الاتحاد للطلبات بل رد بالتهديد بتوقيع عقوبات على الفرق التي ترفض اللعب.

وعلمت وكالة الأنباء الفرنسية من مصدر مقرب أن أندية دوري المحترفين ستجتمع الأحد في مقر النادي الفيصلي لبحث آخر المستجدات بشأن ما يحصل، في الوقت الذي أكد فيه الاتحاد المحلي للعبة عقد هيئته التنفيذية اجتماعا لمناقشة الخطة الإستراتيجية لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس المقبلة (2023-2028).

وتجنب الاتحاد في الخبر الذي نشره على موقعه الإلكتروني التطرق لقضية تعليق الأندية مشاركتها في الدوري وعدم الإشارة لهذه المسألة على الإطلاق.

وحسب ما ذكره الاتحاد، تخلل الاجتماع مناقشة مستفيضة للمحاور الرئيسية للإستراتيجية، لاسيما المنتخبات الوطنية والفئات العمرية وتطوير البطولات المحلية، إلى جانب النهوض بالبنية التحتية، مرورا بتمكين الأندية، ووصولاً إلى الجانب التسويقي وتحسين التفاعل الجماهيري.