بالفيديو.. "ريمونتادا" برشلونة أمام سلتا فيغو تقوده إلى صدارة الدوري الإسباني

حوّل برشلونة -حامل اللقب- تأخره بهدفين إلى فوز مثير على سلتا فيغو 3-2، اليوم السبت، في مباراة مثيرة بالجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقلب برشلونة تأخره بهدفين حتى الدقيقة 80، إلى فوز خيالي بفضل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجل هدفين في غضون 5 دقائق (81 و85) والوافد الجديد المدافع جواو كانسيلو (89).

وكان سلتا فيغو تقدم بهدفي النرويجي يورغن ستراند لارسن (19) والبديل اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس (76).

سيلتا فيغو يفاجئ برشلونة بهدف رائع من توقيع النرويجي ستراند لارسن#الدوري_الإسباني #برشلونة_سيلتا_فيغو pic.twitter.com/hpvlXhVKVN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 23, 2023

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة من 5 انتصارات مقابل تعادل، بانتظار ديربي العاصمة مدريد بين ريال صاحب العلامة الكاملة (15 نقطة) وجاره أتلتيكو غدا الأحد.

كما تقدم النادي الكتالوني بفارق الأهداف عن جيرونا الفائز على ريال مايوركا 5-3 في وقت سابق.

وقدّم لاعبو برشلونة "هدية العمر" لمدربهم تشافي هرنانديز (43 عاما) غداة تجديد عقده مع برشلونة حتى عام 2025 مع إمكانية التجديد لسنة إضافية.

وأجرى "مايسترو" خط الوسط السابق 3 تغييرات على التشكيلة الأساسية مقارنة بمباراة الفوز على أنتويرب البلجيكي (5-0) قبل 4 أيام. فزج بكل من ماركوس ألونسو وأوريول روميو وفيران توريس بدلا من أليكس بالدي وغافي والبرازيلي رافينيا.

وعلى ملعب مونتجويك الأولمبي، افتتح سلتا فيغو التسجيل عبر ستراند لارسن في الدقيقة 19، بعد ركنية أبعدها الدفاع الكتالوني 3 مرات قبل أن تصل إلى الأميركي لوكا دي لا توري الذي مررها إلى الهداف النرويجي ليهز شباك الحارس الألماني مارك أندري تير شتيغن.

وأهدر الوافد الجديد على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد المهاجم البرتغالي جواو فيليكس فرصة إدراك التعادل بعد لعبة جماعية، ليسدد لاعب تشلسي الإنجليزي السابق كرة من داخل المنطقة علت العارضة (23).

وتقدّم سلتا فيغو في معقل برشلونة الذي افتقد للرؤية والأفكار وكادت شباكه أن تهتز عدة مرات، في حين اضطر المدرب تشافي لإخراج لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونغ وإدخال غافي بدلا منه جراء تعرضه للإصابة (36).

وأعاد تشافي خلط أوراق فريقه مع بداية الشوط الثاني، ليدخل المهاجم البالغ 16 عاما الأمين جمال والمدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو وبالدي بدلا من ألونسو وروميو والدانماركي أندرياس كريستنسن.

وسدد أراوخو كرة من 30 مترا صدها الحارس إيفان فيار (57)، وأهدر توريس فرصتين (64 و66).

وفي وقت اعتقد سلتا فيغو أنه عاد بالنقاط الثلاث بهدف ثان سجله البديل دوفيكاس بعد تمريرة من قائده إياغو أسباس وضعته بمواجهة حارس البلاوغرانا (76)، بدأ برشلونة عودته بهدفي ليفاندوفسكي في غضون 5 دقائق بداية بعد تمريرة من فيليكس تابعها ساقطة فاصطدمت بالعارضة وارتدت داخل الشباك وثم بعد لعبة مشتركة بين رافينيا، بديل توريس، وكانسيلو، ليمررها الأخير خلفية إلى البولندي الذي تابعها بقدمه اليمنى في الشباك (81 و85).

وخطف مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي السابق جواو كانسيلو هدف الفوز والنقاط الثلاث بلمسة خاطفة بعد تمريرة ساحرة من غافي (89).