الدوري الإيطالي.. ميلان يعود إلى الانتصارات وخسارة أولى ليوفنتوس

أعاد البرتغالي رافائيل لياو فريقه ميلان إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام هيلاس فيرونا 1-صفر، اليوم السبت، بالجولة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واستعاد روسونيري نغمة الفوز بعد تعادله السلبي مع نيوكاسل الإنجليزي في الجولة الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، وخسارته المذلّة محليا على يد جاره اللدود إنتر 1-5 في المرحلة الماضية.

ورفع ميلان رصيده إلى 12 نقطة بالتساوي مع إنتر المتصدر الذي يحلّ ضيفا على إمبولي الأحد.

وقال مدرب ميلان ستيفانو بيولي "لقد كان أسبوعا صعبا بالنسبة لنا ذهنيا وجسديا. لعبنا كفريق وعملنا بجد وهذا فوز جيد لنا… أنا محظوظ جدا بتدريب مجموعة متماسكة من اللاعبين".

وعلى ملعب "سان سيرو"، سجل جناح المنتخب البرتغالي لياو هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثامنة، رافعا رصيده إلى 3 أهداف في "سيري أ" هذا الموسم.

عودة الانتصارات إلى السان سيرو 🏟️ ثلاث نقاط جديدة للميلان 🔴⚫ #الدوري_الإيطالي | #ميلان_فيرونا pic.twitter.com/z17enBi2n5 — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) September 23, 2023

وجاء هدف لياو البالغ 24 عامًا كإحدى اللحظات الجيدة النادرة لفريقه في المباراة، حيث قدّم ميلان أداء ضعيفا، علما أنه خاض المباراة في ظل غياب القائد دافيدي كالابريا والثنائي الفرنسي الحارس مايك ماينان وتيو هيرنانديز.

وحمل لياو -الذي تعرّض لانتقادات كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب الأداء المتواضع الذي قدّمه في المباراتين الأخيرتين- شارة القيادة في مباراة أرجئت لحوالى نصف ساعة بسبب العاصفة المفاجئة التي ضربت المدينة.

وعن أداء لياو قال بيولي "رافا فعل ما كان عليه القيام به. إنه يحتاج فقط إلى الاستمرار وإدراك أنه عندما تصبح لاعبا رائعا، فإنك تحتاج إلى التغلب على الكثير من الضغوط أو على الأقل التعامل معها".

وهزّ لياو شباك الحارس لورنتسو مونتيبو إثر تمريرة من الفرنسي المخضرم أوليفييه جيرو حيث قاوم عودة مدافعين من فيرونا (8). في حين أهدر الأميركيان كريستيان بوليسيك (72) ويونس موسى (86) فرصتين لتعزيز النتيجة لميلان.

⚽ هدفان

🅰️ ثلاث تمريرات حاسمة سجل كبير لبيراردي في آخر 5️⃣ مباريات أمام يوفنتوس#الدوري_الإيطالي | #ساسولو_يوفنتوس pic.twitter.com/0Gh7o513YY — الدوري الإيطالي (@SerieA_AR) September 23, 2023

الخسارة الأولى ليوفنتوس

وأهدر يوفنتوس فرصة ذهبية للارتقاء إلى الصدارة مؤقتا، بانتظار مباراة إنتر ميلان وإمبولي الأحد، بخسارته أمام مضيفه ساسوولو 2-4.

وهي الخسارة الأولى لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري بعدما فاز بـ3 مباريات مقابل تعادل واحد.

وتجمد رصيد "السيدة العجوز" عند 10 نقاط في المركز الرابع، فيما تقدم ساسوولو للمركز الحادي عشر رافعا رصيده إلى 6 نقاط.

وسجّل أهداف أصحاب الأرض كل من الفرنسي أرماند لوريينتيه (13) ودومينيكو بيراردي (41)، الذي سجل هدفه الـ116 في مباراته الـ300 في الدرجة الأولى.

وكان بيراردي ضمن الأهداف التعاقدية ليوفنتوس هذا الصيف إلا أنه فشل في إتمام الصفقة.

وأكمل رباعية ساسوولو أندريا بيناموتي (82) وفيديريكو غاتي خطأ في مرماه (90+5).

وسجل ليوفنتوس الأوروغوياني ماتياس فينا خطأ في مرماه (21) وفيديريكو كييزا (78)، في رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم.