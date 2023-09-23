إيقاف مدربة كرة نسائية لوصفها لاعبات المنافس بـ"الرجال"

أوقف الاتحاد المحلي في رواندا مدربة المنتخب للسيدات في كرة القدم اليوم السبت، بعد وصفها منافساتها في منتخب غانا بـ"الرجال" إثر خسارة كبيرة لفريقها في تصفيات كأس أمم أفريقيا الأربعاء الماضي في كيغالي.

وقالت مدربة رواندا غرايس نياناوومونتو إن فريقها تعرّض للترهيب من قبل منتخب غانا الذي فاز بسهولة 7-0 على ملعب منافسه.

وأضافت "لديهن فتيات نعتقد أنهن يملكن هورمونات ذكورية. فتيات مثل الرجال. كان فريقنا خائفا… عندما نزلن أرض الملعب، استقبلن الأهداف لأنهن كن خائفات".

وأكد الاتحاد الرواندي لكرم القدم في بيان أن المدربة "موقوفة حتى إشعار آخر، بسبب الاختيار غير المناسب للأسلوب الذي استخدمته بعد المباراة بين رواندا وغانا".

وأضاف أن "التصريحات التي أدلت بها مدربة منتخب السيدات بشأن لاعبات غانا تُعدّ انتهاكا لقواعد وقيم كرة القدم في رواندا".

وكانت نياناوومونتو التي أصبحت أول مدربة محترفة في رواندا عام 2014، قد أُوقفت بصفتها مدربة لفريق كيغالي عام 2017، بعد مزاعم تحرّش جنسي ضدها من قبل لاعبات الفريق.

ورفعت دعوى على الفريق بسبب "الفصل التعسفي" وفازت بالقضية، في حين حصلت على تعويض من النادي بقيمة 47 ألف دولار أميركي.

وعُيّنت مدربة للمنتخب الوطني في يونيو/حزيران الماضي.