أكثر 10 مدافعين سجلوا أهدافا في تاريخ كرة القدم.. أسطورة برشلونة يملك 253 هدفا

المهمة الأساسية للمدافعين في كرة القدم هي حماية مرمى فرقهم وتضييق الخناق على مهاجمي الفرق المنافسة لحرمانهم من تسجيل الأهداف، لكن بعض لاعبي هذا المركز برعوا في دك شباك الخصوم، تماما كتألقهم في مهمتهم الأساسية.

على مدى التاريخ ثمة مدافعون هدافون كثر، لطالما سجلوا أهدافا حاسمة، ومنحوا فرقهم بطولات بفضل أهدافهم، كما فعل سيرجيو راموس عام 2014 حين سجل هدفا في الدقيقة 93 أنقذ به فريقه السابق ريال مدريد من الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لتمتد المباراة إلى أشواط إضافية نجح فيها "الميرنغي" بتسجيل 3 أهداف أخرى والظفر "بالعاشرة".

ولا يقتصر الأمر على راموس، فهناك روبيرتو كارلوس، بول بيرتنر وفيرناندو هيرو ولوران بلان، وجميعهم مدافعون سجلوا أكثر من 100 هدف، فيما أحد نجوم برشلونة السابقين هو المدافع الوحيد الذي تجاوز حاجز 200 هدف.

وإليكم قائمة بأكثر 10 مدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم من بينهم 4 سبق لهم ارتداء قميص ريال مدريد.

هو أحد اثنين من اللاعبين في هذه القائمة ما زال يمارس كرة القدم وبإمكانه تعزيز رصيده، إذ سجل المدافع الإنجليزي تافيرنييه 105 أهداف بقميص فريقه الحالي غلاسكو رينجرز الأسكتلندي و5 مع روثرهام يونايتد و3 مع بريستول سيتي، وعلى الرغم من هذه الحصيلة المذهلة لم يلعب أي مباراة دولية.

يعد كارلوس واحدا من أعظم اللاعبين في التاريخ بمركز الظهير الأيسر وتميز بتسديداته الصاروخية بعيدة المدى وأهدافه الخُرافية، حيث سجل 49 هدفا من الركلات الحرة.

Some goals are immortal.

في المجمل لعب كارلوس لأندية ريال مدريد (سجل معه معظم أهدافه)، إنتر ميلان وآنجي ماخاشكالا الروسي وباوليستا وبالميراس البرازيليين وفنربخشة التركي بالإضافة إلى 11 هدفا بقميص منتخب البرازيل.

سجل المدافع الألماني معظم أهدافه مع بايرن ميونخ الذي لعب له على فترتين من عام 1970 حتى 1974، ثم من عام 1978 حتى 1983، كما أحرز أهدافا مع ريال مدريد وأينتراخت براونشفايغ، وله 10 أهداف دولية مع منتخب ألمانيا الغربية.

The 1974 #WorldCup winner certainly knew how to strike a ball! 🚀⚽️ pic.twitter.com/vmJn9aBoq0

ويعد برايتنر واحدا من بين 4 لاعبين سجلوا أهدافا في مباراتين نهائيتين بكأس العالم وذلك في 1974 و1982.

كان بروس مدافعا عاشقا للشباك من الدرجة الأولى وحصيلته أكبر دليل على ذلك، إذ سجل أهدافا لصالح غيلينغهام ونورويتش سيتي ومانشستر يونايتد (سجل للأخير 52 هدفا) ثم برمنغهام سيتي وشيفيلد يونايتد قبل أن يعتزل اللعب في عام 1999.

Steve Bruce scores two goals in injury time vs Sheffield Wednesday and Fergie Time is born. pic.twitter.com/E2O4zJrZtI

وعلى الرغم من هذا الرقم الكبير لم يلعب بروس أي مباراة لمنتخب إنجلترا.

يُنظر إلى المدافع الأسكتلندي على أنه واحد من أفضل اللاعبين في تسديد ركلات الجزاء حيث سجل منها 77 هدفا بمعدل نجاح يزيد على 90%.

سجل ألكسندر أهدافا لفرق سكونثورب يونايتد ولوتون تاون وبريستون نورث إند وبيرنلي، لكن اللافت أنه فشل في هز الشباك ولو مرة واحدة خلال 40 مباراة مع منتخب أسكتلندا.

هو ثاني مدافع ما زال يمارس كرة القدم على مستوى احترافي وبكل تأكيد بإمكانه تعزيز هذا الرصيد.

On this day in 2014, Real Madrid trailed Atlético 1-0 in the 93rd minute of the Champions League final.

Then Sergio Ramos stepped up to inspire a comeback that led to La Décima 🥶

(via @ChampionsLeague) pic.twitter.com/BovUVLSZoM

— B/R Football (@brfootball) May 24, 2022