شاهد.. رونالدو يقود النصر لفوز مثير على الأهلي بالدوري السعودي
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفين والبرازيلي تاليسكا ثنائية أخرى من الأهداف ليقودا النصر للتغلب على الأهلي 4-3 بعدما صمد ببسالة في الدقائق الأخيرة من القمة المثيرة للجولة السابعة لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.
وحملت أهداف الأهلي توقيع فرانك كيسي لاعب ساحل العاج والجزائري رياض محرز من ركلة جزاء في الشوط الثاني والبديل فراس البريكان.
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وبدأ النصر الشوط الأول بقوة ونجح في تسجيل هدفين في أول 17 دقيقة واستهل رونالدو الرباعية بتسديدة قوية من تمريرة للسنغالي ساديو ماني.
هدددددف!⚽
مبكرًا.. تسديدة رونالدو تعلن الهدف الأول في الكلاسيكو🔥⚽
النصر 1 × 0 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/s1NXCrDSDG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
ومع غياب الشراسة الهجومية للاعبي الأهلي سجل تاليسكا الهدف الثاني للنصر المتفوق.
ورغم تحسن مستوى الفريق الضيف نسبيا مع مرور الوقت فإن ذلك لم يكن كافيا لتدارك الأضرار المبكرة التي لحقت به.
ورغم أن كيسي قلص الفارق، فإن صاحب الضيافة لم يهتز أمام انتفاضة الأهلي وحرص على تأكيد تفوقه بهدف سجله اللاعب البرازيلي في الوقت بدل الضائع للشوط الأول الذي شهد تدخلات قوية من كلا الجانبين.
هدددددف!⚽
محرز يقلص الفارق للأهلي من علامة الجزاء🔥⚽
النصر 3 × 2 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/0Wj3ld3cYU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
وكانت انطلاقة الشوط الثاني بمستوى الإثارة نفسه بداية المباراة، إذ نجح محرز في تقليص الفارق من علامة الجزاء قبل أن يؤكد رونالدو تفوق فريقه بتسجيل هدفه الثاني.
هدددددف!⚽
🚀تسديدة رونالدو تعلن الهدف الرابع للنصر ⚽🔥
النصر 4 × 2 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/aOtc7R6BUR
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
لكن على خلاف الشوط الأول، كان الأهلي حاضرا على الصعيد الهجومي لمقارعة النصر وتمكن من تسجيل الهدف الثالث من توقيع البريكان في الدقائق الأخيرة المثيرة.
هدددددف!⚽
في أول ظهور.. فراس البريكان يقلص الفارق للأهلي⚽🔥
النصر 4 × 3 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/G2dNYgPe2x
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
بهذا الفوز يرتفع رصيد النصر إلى 15 نقطة ليقترب من الاتحاد المتصدر والذي حقق 18 نقطة من 7 مباريات.
وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، فاز الوحدة 4-صفر على ضيفه أبها.
شاهد رباعية الفرسان في شباك أبها⤵️⚽️#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#الوحدة_أبها | #SSC pic.twitter.com/2C9RlQrZP5
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023