برشلونة يعلن تمديد عقد مدربه تشافي

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تمديد عقد مدربه تشافي هرنانديز حتى 2025.

وقال النادي عبر حسابه على منصة (إكس) -"تويتر" سابقا- إن العقد يتضمن إمكانية التجديد لعام إضافي.

وتولى تشافي (43 عاما) مسؤولية الفريق الذي لعب في صفوفه خلال غالبية مسيرته الاحترافية في 2021 خلفا للهولندي رونالد كومان.

🚨 اتفاق بشأن تجديد عقد المدرب تشافي هيرنانديز حتى 30 يونيو/حزيران 2025، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي. pic.twitter.com/darQHOgpUj — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 22, 2023

ونجح في تجديد دماء الفريق بصفقات جديدة أبرزها النجم البولندي ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني، وآخر الصفقات الكبيرة الألماني غوندوغان من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ودرب اللاعب الدولي السابق، الفائز ببطولة أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010، برشلونة في 96 مباراة حقق فيها 61 فوزا و16 تعادلا و19 هزيمة.

وحقق لقبه الأول على رأس الجهاز الفني للفريق الكتالوني الموسم الماضي عندما فاز بكأس السوبر الإسبانية قبل أن يقود الفريق للفوز بالدوري الإسباني الموسم الماضي للمرة الأولى في 4 سنوات ورقم 27 إجمالا.

وأمضى تشافي، أحد أبناء أكاديمية برشلونة، 17 عاما لاعبا في صفوف النادي خاض خلالها 767 مباراة وحصد 25 لقبا، بينها لقب الدوري 8 مرات ودوري الأبطال 4 مرات.