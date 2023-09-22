بالفيديو.. فيفا يفتح التصويت لاختيار أفضل هدف عام 2023

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انطلاق عملية التصويت لاختيار أفضل هدف في عام 2023 في فئة الرجال والسيدات.

وتحمل الجائزة اسم المهاجم المجري الأسطوري فيرينك بوشكاش، الذي تميّز بأهدافه الخالدة، وهي تحتفي بأجمل الأهداف التي سُجّلت بين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022 و20 أغسطس /آب 2023.

وقال فيفا عبر موقعه الرسمي -اليوم الجمعة- إن الجائزة سيتنافس عليها 11 لاعبا ولاعبة، كما كشف عن القائمة المختصرة للمرشحين.

وجاءت قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش كالتالي:

هدف الأرجنتيني ألفارو باريال في مباراة دور الثمانية بكأس الولايات المتحدة الأميركية المفتوحة.

Álvaro Barreal – FC Cincinatti vs Pittsburgh 🔥pic.twitter.com/XDt1yoLRmx — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 22, 2023

هدف ليندا كايسيدو لاعبة منتخب كولومبيا بهدفها في مرمى ألمانيا خلال بطولة كأس العالم للسيدات.

هدف الجناح الأيسر خوليو أنسيسو لاعب برايتون في مرمى مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

🚨 JULIO ENCISO, NOMINADO AL PUSKAS POR SU GOLAZO AL CITY pic.twitter.com/T6RAjXgspS — Pasión Estudio (@pasionestudiopy) September 22, 2023

هدف سام كير لاعبة المنتخب الأسترالي بهدفها في مرمى المنتخب الإنجليزي بكأس العالم للسيدات.

هدف براين لوزانو لاعب أطلس جوادالاخارا في مرمى سي إف أميركا بالدوري المكسيكي.

هدف غييرمي مادروغا لاعب بوتافوجو إف سي إس بي في مرمى نوفوزونتينو بالدوري البرازيلي الدرجة الثانية.

🇧🇷 Guilherme Madruga 📽️: GEpic.twitter.com/1gW9CJQSqk — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 22, 2023

هدف إيفان مورانتي لاعب إيبيزا في مرمى بورجوس بالدوري الإسباني الدرجة الثانية.

هدف نونو سانتوس لاعب سبورتنغ لشبونة في مرمى بوافيستا بالدوري البرتغالي.

هدف سيونغ-جين كانغ لاعب منتخب كوريا تحت 20 عاما في مرمى منتخب الأردن في بطولة أمم آسيا للشباب.

هدف آشوت تاغيبيرغن لاعب كازاخستان في مرمى الدانمارك بتصفيات كأس أمم أوروبا.

هدف بياتريس زانيراتو لاعبة البرازيل في مرمى منتخب بنما بكأس العالم للسيدات.

وانطلق اليوم التصويت علي اختيار أفضل هدف ويستمر حتى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على أن يتم اختيار الفائز من قبل لجنة من أساطير فيفا بجانب تصويت الجماهير المسجلين على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.