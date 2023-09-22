المهاجم المغربي أبو خلال سيغيب عن الملاعب عدة أشهر

أعلن نادي تولوز المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة ابتعاد المهاجم المغربي زكريا أبو خلال عن المنافسات لعدة أشهر بعد تعرضه للإصابة.‭‭ ‬‬

واضطر المهاجم للخروج في الدقيقة 39 من التعادل 1-1 مع سان جيلواز في مستهل مشوار الفريقين بالدوري الأوروبي أمس الخميس.

وكتب النادي عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي "سيغيب مهاجمنا زكريا أبو خلال عن الملاعب لعدة أشهر".

وأضاف أن اللاعب سيخضع لمزيد من الفحوص لتحديد طبيعة الإصابة، ومدة غيابه عن الملاعب.

Notre attaquant @ZAboukhlal sera éloigné des terrains plusieurs mois… 😕 De nouveaux examens vont être réalisés afin d'en savoir plus sur la nature de sa blessure et la durée de son absence. Le Club et le groupe envoient toutes leurs forces à Zak' ! pic.twitter.com/Eaxh8nSz9E — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 22, 2023

وكان اللاعب البالغ عمره 23 عاما والذي انضم إلى تولوز العام الماضي قادما من ألكمار، ضمن تشكيلة المغرب التي حققت مفاجأة بالوصول إلى قبل نهائي كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر.

وسجل أبو خلال هدفا في الفوز 2-صفر على بلجيكا في دور المجموعات.

ويحل تولوز، صاحب المركز الـ13 بست نقاط من 5 مباريات، ضيفا على لانس بعد غد الأحد في الدوري على أمل تحقيق انتصار ثان في المسابقة هذا الموسم.