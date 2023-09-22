أميركا والمكسيك وكندا تتعاون لإحباط "مخططات غير قانونية" بمناسبة مونديال 2026

قالت وزارة العدل الأميركية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تنسق معا للتعامل مع أي "مخططات غير قانونية" تتعلق بسلع أو خدمات مرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2026 في محاولة لتجنب استغلال الحدث الرياضي الكبير.

وستتم استضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 بشكل مشترك من قبل الدول الثلاث (أميركا وكندا والمكسيك)، ومن المقرر أن تقام المباريات في 11 مدينة في الولايات المتحدة، و3 مدن بالمكسيك، ومدينتين في كندا.

وحسب ما جاء في المبادرة، ستتعاون وكالات إنفاذ القانون بالدول الثلاث في التواصل مع الجمهور ومجتمع الأعمال لمنع السلوكيات المناهضة للمنافسة، وكذلك في التحقيقات، باستخدام تبادل المعلومات الاستخبارية وأدوات التعاون الدولي الحالية.

وقال مساعد المدعي العام جوناثان كانتر من إدارة مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الأميركية "سيجلب هذا الحدث التاريخي مليارات الدولارات من النشاط الاقتصادي إلى مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. سيكون القسم يقظًا في الكشف عن أي سلوك من قبل أي شركات أو أفراد يستغلون الفرص الاقتصادية التي توفرها المباريات".

وقال المفوض ماثيو بوزويل من مكتب المنافسة الكندي "إن التعاون القوي بين جهات إنفاذ القانون والمنظمات الشريكة هو أمر أساسي لضمان التحقيق في السلوك غير القانوني واتخاذ الإجراء المناسب".

وأضاف "سيبذل مكتب المنافسة كل ما في وسعه لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى التربح بشكل غير عادل من كأس العالم".