غاب عن مباراتين وخرج من الثالثة مصابا.. هل ينادي جسد ميسي للاعتزال؟

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي بسبب الإصابة في المباراة التي فاز فيها فريقه على تورونتو برباعية نظيفة في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم الليلة الماضية.

ونزع اللاعب الأرجنتيني شارة القيادة ومنحها إلى دياندري يدلين عند خروجه في الدقيقة الـ37 عندما كانت النتيجة التعادل بدون أهداف.

وليس ميسي فقط هو من خرج مصابا من المباراة، بل أيضا زميله وصديقه جوردي ألبا.

بدوره، كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو مدرب الفريق الأميركي أن "ميسي وألبا سيغيبان عن المباراة القادمة لميامي أمام أورلاندو، ولكنني أعتقد أن الإصابة ليست خطيرة بل إصابات عضلية، وهذا بسبب الإرهاق".

Lionel Messi and Jordi Alba were both subbed off in the first half with apparent injuries. pic.twitter.com/ZUDahKR2vA

— ESPN FC (@ESPNFC) September 21, 2023