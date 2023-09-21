طلب مقابلة للاعتذار.. أونانا يحمّل نفسه خسارة اليونايند أمام البايرن

قال أندريه أونانا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه خذل الفريق بسبب خطئه الكبير في بداية مباراة فريقه، التي خسرها 4-3 أمام بايرن ميونخ الألماني، في بداية المشوار بدوري أبطال أوروبا.

وخسر فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدير الفني إريك تن هاغ مباراته الرابعة في آخر 5 مباريات، وتلقى أونانا 14 هدفا في 6 مباريات.

ورغم بداية مانشستر يونايتد القوية للمباراة التي أقيمت في ولاية بافاريا، فإن الفريق تلقى الهدف الأول عندما سدد ليروي ساني كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، حيث أخطأ أونانا في التعامل معها لتعانق الشباك.

"I'm the one who let the team down." "It's because of me we didn't win this game." "I have to learn from it." André Onana fronts up to his error as he chats to @julesbreach after Man Utd's #UCL defeat to Bayern… pic.twitter.com/o2If08XaFR — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 20, 2023

وقال الحارس الكاميروني الدولي -في تصريحات لشبكة "تي إن تي" الرياضية، إنه "من الصعب الخسارة بهذه الطريقة، لأنني أعتقد أننا بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، وبعد خطئي فقدنا السيطرة على المباراة".

وأشار حارس المرمى الذي طلب المقابلة عقب المباراة للاعتذار والإقرار بخطئه، إلى أنه "موقف صعب علينا، وتحديدا عليّ؛ لأنني الذي خذلت الفريق. ولكن الفريق كان جيدا للغاية، ولكن بسببي لم نفز بالمباراة".

وأكد أنه "سعيد للغاية بعمل الفريق، ويجب علينا فقط أن نمضي قدما. هذه هي حياة حارس المرمى، إذا لم نفز اليوم فهذا بسببي".

وطلب أونانا مواجهة الإعلام عقب المباراة، وكان غاضبا للغاية من الخطأ الذي وقع فيه في الشوط الأول، ووصف هذا الخطأ بأنه السبب الرئيس في الخسارة.

وأوضح حارس إنتر ميلان السابق، "يجب أن أتعلم منه، وأن أكون أقوى وأن أمضي قدما.. هذا ليس موقفا سهلا، ولكنني سعيد بعودة الفريق. كنا نقاتل حتى النهاية.. لدي كثير لأثبته، لأكون صريحا، بدايتي مع مانشستر يونايتد ليست جيدة بما يكفي، ليست كما أردت".

وختم أن "الأداء الذي لعبت به اليوم كان أسوأ أداء قدمته في مباراة، وهذا صعب لأن لدي طموحا كبيرا، نحن ناد كبير للغاية، ونريد الفوز بكل البطولات".

ورغم خطأ أونانا، غير أن مشجعين للـ "مانيو" امتدحوا جرأته ومقابلته لوسائل الإعلام، والاعتراف بخطئه، والاعتذار للجماهير.