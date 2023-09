طلب مقابلة للاعتذار.. أونانا يحمّل نفسه خسارة اليونايتد أمام البايرن

قال أندريه أونانا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه خذل الفريق بسبب خطئه الكبير في بداية مباراة فريقه، التي خسرها 4-3 أمام بايرن ميونخ الألماني، في بداية المشوار بدوري أبطال أوروبا.

وخسر فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدير الفني إريك تن هاغ مباراته الرابعة في آخر 5 مباريات، وتلقى أونانا 14 هدفا في 6 مباريات.

ورغم بداية مانشستر يونايتد القوية للمباراة التي أقيمت في ولاية بافاريا، فإن الفريق تلقى الهدف الأول عندما سدد ليروي ساني كرة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، حيث أخطأ أونانا في التعامل معها لتعانق الشباك.

"I'm the one who let the team down."

"It's because of me we didn't win this game."

"I have to learn from it."

André Onana fronts up to his error as he chats to @julesbreach after Man Utd's #UCL defeat to Bayern… pic.twitter.com/o2If08XaFR

