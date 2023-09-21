ريال مدريد الأول كرويا.. أغلى 50 فريقا رياضيا في العالم
رغم الشعبية الجارفة لكرة القدم، فإن أول فريق كروي يظهر في المركز الـ11 لقائمة أغلى الأندية عالميا، وهي القائمة التي تهيمن على مراكزها الأولى الأندية الأميركية المتخصصة في كرة القدم والسلة والبيسبول.
وأصدرت مجلة "فوربس" الأميركية المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، إحصائية جديدة لقائمة أغلى 50 فريقا رياضيا في العالم، حيث تصدرها فريق دالاس كاوبويز بقيمة بلغت 9 مليارات دولار أميركي.
The World’s 50 Most Valuable Sports Teams 2023 https://t.co/r4w2fWwiqu pic.twitter.com/W7gJ0eZqNx
— Forbes (@Forbes) September 20, 2023
وعرفت القائمة وجود 30 فريقا يمارسون لعبة كرة القدم الأميركية، أما باقي فرق كرة القدم فجاءت في المركز الثاني بوجود 7 أندية فقط يتقدمها ريال مدريد الإسباني، في حين حلت أندية الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين "إن بي إيه" (NBA) في المركز الثالث بوجود 6 أندية.
ولم يدخل أي فريق يمارس رياضة هوكي الجليد في هذه القائمة، على الرغم من الشعبية الطاغية التي تتمتع بها في الولايات المتحدة، في حين ضمت فريقين من الفورمولا ون.
وإليكم أغلى 50 فريقا رياضيا في العالم، وفق "فوربس":
- دالاس كاوبويز (كرة القدم الأميركية): 9 مليارات دولار أميركي
- نيويورك يانكيز (بيسبول): 7.1 مليارات دولار
- غولدن ستايت واريورز (كرة السلة الأميركية للمحترفين): 7 مليارات دولار
- نيو إنغلاند باتريوتس (كرة القدم الأميركية): 7 مليارات دولار
- لوس أنجلوس رامز (كرة القدم الأميركية): 6.9 مليارات دولار
- نيويورك غاينتس (كرة القدم الأميركية): 6.8 مليارات دولار
- شيكاغو بيرز (كرة القدم الأميركية): 6.3 مليارات دولار
- لاس فيغاس رايدرز (كرة القدم الأميركية): 6.2 مليارات دولار
- نيويورك نيكس (كرة السلة الأميركية للمحترفين): 6.1 مليارات دولار
- نيويورك غيتس (كرة القدم الأميركية): 6.1 مليارات دولار
- ريال مدريد (كرة قدم – الدوري الإسباني): 6.07 مليارات دولار
- واشنطن كوماندرز (كرة القدم الأميركية): 6.05 مليارات دولار
- مانشستر يونايتد (كرة قدم – الدوري الإنجليزي الممتاز): 6 مليارات دولار
- سان فرانسيسكو 49 (كرة القدم الأميركية): 6 مليارات دولار
- لوس أنجلوس ليكرز (كرة السلة الأميركية للمحترفين): 5.9 مليارات دولار
- فيلادلفيا إيغلز (كرة القدم الأميركية): 5.8 مليارات دولار
- ميامي دولفين (كرة القدم الأميركية): 5.7 مليارات دولار
- برشلونة (كرة قدم – الدوري الإسباني): 5.508 مليارات دولار
- هيوستن تكساس (كرة القدم الأميركية): 5.5 مليارات دولار
- ليفربول (كرة قدم – الدوري الإنجليزي الممتاز): 5.288 مليارات دولار
- دنفر برونكوس (كرة القدم الأميركية): 5.1 مليارات دولار
- سياتل سي هوكس (كرة القدم الأميركية): 5 مليارات دولار
- مانشستر سيتي (كرة قدم – الدوري الإنجليزي الممتاز): 4.99 مليارات دولار
- بايرن ميونخ (كرة قدم – الدوري الألماني): 4.86 مليارات دولار
- لوس أنجلوس دودغرز (بيسبول): 4.8 مليارات دولار
- أتلانتا فالكونز (كرة القدم الأميركية): 4.7 مليارات دولار
- مينيسوتا فايكنغ (كرة القدم الأميركية): 4.65 مليارات دولار
- بالتيمور رافينز (كرة القدم الأميركية): 4.63 مليارات دولار
- بيتسبرغ ستيلرز (كرة القدم الأميركية): 4.625 مليارات دولار
- كليفلاند براونز (كرة القدم الأميركية): 4.62 مليارات دولار
- غرين باي باكرز (كرة القدم الأميركية): 4.6 مليارات دولار
- بوسطن ريد سوكس (بيسبول): 4.5 مليارات دولار
- تينيسي تايتنز (كرة القدم الأميركية): 4.4 مليارات دولار
- إنديانابوليس كولتس (كرة القدم الأميركية): 4.35 مليارات دولار
- كانساس سيتي تشيفز (كرة القدم الأميركية): 4.3 مليارات دولار
- باريس سان جيرمان (كرة قدم – الدوري الفرنسي): 4.21 مليارات دولار
- تامبا باي بوكانيرز (كرة القدم الأميركية): 4.2 مليارات دولار
- لوس أنجلوس تشارغرز (كرة القدم الأميركية): 4.15 مليارات دولار
- شيكاغو كابز (بيسبول): 4.1 مليارات دولار
- شيكاغو بولز (كرة السلة الأميركية للمحترفين): 4.1 مليارات دولار
- كارولينا بانثرز (كرة القدم الأميركية): 4.1 مليارات دولار
- نيو أورليانز ساينتس (كرة القدم الأميركية): 4.075 مليارات دولار
- بوسطن سيلتيكس (كرة السلة الأميركية للمحترفين): 4 مليارات دولار
- جاكسونفيل جاغوارز (كرة القدم الأميركية): 4 مليارات دولار
- فيراري (فورمولا ون): 3.9 مليارات دولار
- لوس أنجلوس كليبرز (كرة السلة الأميركية للمحترفين): 3.9 مليارات دولار
- مرسيدس (فورمولا ون): 3.8 مليارات دولار
- أريزونا كاردينالز (كرة القدم الأميركية): 3.8 مليارات دولار
- سان فرانسيسكو غاينتس (بيسبول): 3.7 مليارات دولار
- بوفالو بيلز (كرة القدم الأميركية): 3.7 مليارات دولار.