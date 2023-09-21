ريال مدريد الأول كرويا.. أغلى 50 فريقا رياضيا في العالم

رغم الشعبية الجارفة لكرة القدم، فإن أول فريق كروي يظهر في المركز الـ11 لقائمة أغلى الأندية عالميا، وهي القائمة التي تهيمن على مراكزها الأولى الأندية الأميركية المتخصصة في كرة القدم والسلة والبيسبول.

وأصدرت مجلة "فوربس" الأميركية المتخصصة في إحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم، إحصائية جديدة لقائمة أغلى 50 فريقا رياضيا في العالم، حيث تصدرها فريق دالاس كاوبويز بقيمة بلغت 9 مليارات دولار أميركي.

The World’s 50 Most Valuable Sports Teams 2023 https://t.co/r4w2fWwiqu pic.twitter.com/W7gJ0eZqNx — Forbes (@Forbes) September 20, 2023

وعرفت القائمة وجود 30 فريقا يمارسون لعبة كرة القدم الأميركية، أما باقي فرق كرة القدم فجاءت في المركز الثاني بوجود 7 أندية فقط يتقدمها ريال مدريد الإسباني، في حين حلت أندية الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين "إن بي إيه" (NBA) في المركز الثالث بوجود 6 أندية.

ولم يدخل أي فريق يمارس رياضة هوكي الجليد في هذه القائمة، على الرغم من الشعبية الطاغية التي تتمتع بها في الولايات المتحدة، في حين ضمت فريقين من الفورمولا ون.

وإليكم أغلى 50 فريقا رياضيا في العالم، وفق "فوربس":