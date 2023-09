رئيس توتنهام نادم على التعاقد مع مدربين كبيرين

أقر دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي، بأنه أخطأ في التعاقد مع اثنين من كبار المدربين في كرة القدم الأوروبية، هما البرتغالي جوزيه مورينيو والإيطالي أنطونيو كونتي.

ورغم أن ليفي لم يفصح بشكل واضح عن هوية المدربين خلال تجمع لمشجعي توتنهام، فإن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشارت إلى أنه يقصد مورينيو وكونتي.

وأثناء وجوده بين مشجعي توتنهام في أحد التجمعات، عبّر ليفي عن أسفه لمنح مدربين اثنين -بدون ذكر اسميهما– وظيفة تدريب الفريق، وقال "مثل أي شخص مسؤول كنت أريد الفوز وتحقيق الألقاب، لكن الإحباط جراء عدم التتويج والضغط من بعض اللاعبين وجزء كبير من القاعدة الجماهيرية وقولهم نحن بحاجة إلى اسم كبير أثّر عليّ".

