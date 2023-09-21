تعهد بدعم بلماضي.. صادي رئيسا جديدا لاتحاد الكرة الجزائري

تولى وليد صادي رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعد فوزه في الانتخابات اليوم الخميس ليخلف جهيد زفيزف.

وكان وليد صادي المرشح الوحيد بعد رفض لجنة الترشيحات ملفي عبد الكريم مدوار ومزيان إيغيل.

وحصل صادي على موافقة 76 صوتا مقابل 5 أصوات رافضة وامتناع واحد فقط عن التصويت.

وسيترأس صادي الاتحاد الجزائري في المدة المتبقية من فترة زفيزف (18 شهرا) والذي استقال في يونيو/حزيران الماضي بعد خسارته في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي (كاف).

وتعهد صادي بدعم المنتخب الجزائري ومدربه جمال بلماضي بعد إعلان فوزه أمام الجمعية العمومية.

وقال الرئيس الجديد "أشكركم على الدعم والثقة ويدي ممدودة لكم، أعتبر ذلك تكليفا أكثر منه تشريفا".

وأضاف "سأعمل على إيجاد حلول للأندية في أزمة الديون المتراكمة كل موسم. من أولويات برنامجي خلال 18 شهرا العمل على ترشيد النفقات ومحاربة الفساد والاعتماد على هيكل إداري عصري لتحقيق التطور".

وتابع "سأستند على خبراء ماليين ويجب الاستفادة من كل العقليات داخل وخارج البلاد لإعادة ترتيب البيت".