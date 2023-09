تفوق ملياري يورو.. مكاسب مالية ضخمة للأندية المشاركة بدوري أبطال أوروبا

خصّص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مكافآت مالية قياسية للأندية المشاركة في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وهي النسخة الأخيرة التي يشارك فيها 32 فريقا.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البطولة ستعرف شكلا جديدا بدءا من الموسم المقبل 2024-2025 حيث سيرتفع عدد الأندية المشاركة، إلى 36 فريقا ما يعني أن تقويم البطولة سيصبح أطول.

وتبلغ قيمة المكافآت المالية للنسخة الحالية -والتي انطلقت منافساتها يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين- 2.022 مليار يورو، وهي أعلى جوائز مالية مقدمة من أي بطولة كرة قدم أخرى في العالم على صعيد الأندية وفق "سبورت".

What it's all about 🏆#UCL pic.twitter.com/snBSzRUsrC

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 19, 2023