بايرن يهزم يونايتد وأرسنال يسحق أيندهوفن ومارتينيز ينقذ إنتر بدوري الأبطال
أحرز بايرن ميونخ الألماني هدفين في 4 دقائق من الشوط الأول؛ ليفوز 4-3 على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وفي المجموعة الثانية فاز أرسنال الإنجليزي 4-صفر على ضيفه أيندهوفن الهولندي اليوم الأربعاء.
وتسبب خطأ فادح من الحارس أندريه أونانا في منح بايرن التقدم عندما فشل في التصدي لتسديدة ضعيفة من ليروي ساني في الدقيقة 28.
ساني يفتتح التسجيل للبافاري #دوري_أبطال_أوروبا | #بايرن_ميونيخ | #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/TMjX3a1g2M
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2023
وانطلق جمال موسيالا في الناحية اليسرى ومرر كرة إلى سيرج غنابري ليهز الشباك ويعزز تفوق صاحب الأرض.
وأحيا راسموس هويلوند آمال يونايتد في بداية الشوط الثاني، لكن ذلك لم يدم سوى 4 دقائق.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لبايرن بداعي لمسة يد على كريستيان إريكسن بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، وانبرى هاري كين ليهز الشباك في الدقيقة 54.
وقلص كاسيميرو الفارق قبل دقيقة واحدة من النهاية ليمهد الطريق أمام نهاية مثيرة.
ماذا تفعل يا كاسيميرو !! 🤯#دوري_أبطال_أوروبا | #بايرن_ميونيخ | #مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/yjOb6FWOcB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2023
لكن البديل ماتيس تيل أراح أعصاب جماهير بايرن بالهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وأضاف كاسيميرو الهدف الثالث ليونايتد بضربة رأس بعد ركلة حرة من برونو فرنانديز.
أرسنال يسحق أيندهوفن
وفي مباراة أخرى، استهل أرسنال مشاركته في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ موسم 2016-2017 بالفوز 4-صفر على ضيفه أيندهوفن في المجموعة الثانية للمسابقة الأربعاء.
وسجل بوكايو ساكا الهدف الأول في الدقيقة الثامنة، وأضاف لياندرو تروسار وغابرييل جيسوس هدفين قبل الاستراحة، وسط تفوق تام لفريق المدرب ميكل أرتيتا.
بوكايو ساكا يفتتح النتيجة للمدفعجية #دوري_أبطال_أوروبا #ارسنال_ايندهوفن pic.twitter.com/KiZLguMJD3
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2023
ورغم تراجع الأداء في الشوط الثاني، سجل مارتن أوديغارد لأصحاب الأرض بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.
ويتصدر أرسنال المجموعة برصيد 3 نقاط بعد تعادل إشبيلية الإسباني مع ضيفه لانس الفرنسي 1-1.
مارتينيز ينقذ إنتر ميلان
وفي المجموعة الرابعة، هز لاوتارو مارتينيز الشباك قرب النهاية ليمنح إنتر ميلان الإيطالي -وصيف النسخة الماضية- التعادل 1-1 مع مضيفه ريال سوسيداد الإسباني في مستهل مشوارهما في دوري الأبطال.
وكان صاحب الأرض الأفضل لأغلب فترات المباراة، وسيكون متصدر الدوري الإيطالي سعيدا بالخروج بالتعادل بعد إهدار منافسه العديد من الفرص.
وأثمر ضغط سوسيداد المتقدم ثماره بعد 4 دقائق فقط، عندما استفاد برتس مينديز من خطأ المدافع أليساندرو باستوني ليهز الشباك.
خطأ دفاعي يكلف إنتر هدفاً مبكراً#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_سوسيداد_إنتر pic.twitter.com/LSC7o3VW5W
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 20, 2023
وأدرك إنتر -الذي لم يخسر في الدوري حتى الآن- التعادل بواسطة مارتينيز من المحاولة الأولى للفريق على المرمى في الدقيقة 87.
ويتصدر سالزبورغ المجموعة الرابعة بعد فوزه 2-صفر على مضيفه بنفيكا في أكبر مفاجآت الجولة الأولى.