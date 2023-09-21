"الوثائق التي قدمها غير صالحة".. يوفنتوس يرد على شكوى رونالدو

لا يشعر مسؤولو يوفنتوس بالقلق إطلاقا حيال الإجراءات القانونية التي قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اتخاذها بحق "السيدة العجوز".

وقرر "الدون" خلال الأيام الماضية رفع دعوى قضائية ضد يوفنتوس حيث يطالبه بدفع مبلغ 19.9 مليون يورو وهي قيمة رواتبه المتأخرة عن فترة وباء فيروس كورونا، لكن النادي واثق من فوزه بالقضية على حساب لاعبه السابق، كما أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

ويثق يوفنتوس بأنه احترم جميع الاتفاقات التي أبرمها مع اللاعبين خلال تلك الفترة حيث دفع أجور الأشهر الثلاثة التي وافق اللاعبون على التنازل عنها، في وقت لم يوقّع كريستيانو رونالدو على عقود هذه الاتفاقيات.

ويرى محامي يوفنتوس سيزاز غاباسيو ومساعدوه أنه ودون هذا العقد لا يحق للنجم البرتغالي مطالبة النادي بسداد المبلغ المذكور.

#Juve: la causa di #Ronaldo per 19 milioni non preoccupa. Ha firmato un documento chiave https://t.co/J9z59BrOml — calciomercato.com (@cmdotcom) September 21, 2023

وفي الوقت نفسه أكد "كالتشيو ميركاتو" أن المستندات التي أرسلها الفريق القانوني لكريستيانو رونالدو إلى محكمة التحكيم "غير صالحة".

وقدّم يوفنتوس وثيقة رسمية أخرى تفيد بأنه في الوقت الذي قرر فيه كريستيانو رونالدو الرحيل عن الفريق في أغسطس/آب 2021 إلى مانشستر يونايتد، وقّع اللاعب على اتفاق ينص على أنه لم يعد لديه أي ديون مستحقة على النادي، وذلك من أجل تسهيل خروجه.

وكان الدوري الإيطالي قد أُوقف موسم 2019-2020 أكثر من 100 يوم بسبب كورونا وبالتحديد في الفترة ما بين 9 مارس/آذار 2020 حتى 22 يونيو/حزيران من العام نفسه، ثم تقرر استئناف "الكالتشيو" خلف أبواب مغلقة حاله كحال جميع البطولات في أوروبا والعالم، وهو ما تسبب في نقص كبير بالإيرادات بسبب غياب الجماهير.

حينها وجد يوفنتوس نفسه مجبرا على التفاوض مع اللاعبين لتأجيل رواتبهم، وفعل ذلك للمرة الأولى بشكل جماعي عام 2020، وكرّر ذلك عام 2021 ولكن بشكل فردي بالحديث مع كل لاعب على حدة، علما بأن راتب رونالدو السنوي بلغ 31 مليون يورو.

ودافع رونالدو عن قميص يوفنتوس 3 مواسم في الفترة ما بين يوليو/تموز 2018 حتى أغسطس/آب 2021، لعب خلالها "صاروخ ماديرا" 134 مباراة في جميع البطولات مسجلا 101 هدف وقدّم لزملائه 22 تمريرة حاسمة، وتُوج بالدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة واحدة وبكأس السوبر الإيطالي مرتين.