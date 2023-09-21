القطري برشم بطل ينتظره الجميع في الألعاب الآسيوية

سيكون القطري معتز برشم بطل الوثب العالي على رأس النجوم الأبرز في منافسات دورة الألعاب الآسيوية، التي تنطلق رسميا في هانغتشو شرق الصين بعد غد السبت، بعد عام من تأجيل الموعد الأصلي بسبب وباء "كوفيد-19".

ومن المتوقع تألق برشم (32 عاما) في المنافسات الآسيوية، ضمن استعداداته لأولمبياد باريس العام المقبل.

وهيمن برشم، على الألعاب الآسيوية في فترة مبكرة بمسيرته، حتى قبل واقعته الشهيرة حين تقاسم ذهبية أولمبياد طوكيو مع صديقه الإيطالي جيانماركو تامبيري.

وسيكون ظهوره في هانغتشو الثاني في الألعاب الآسيوية بالصين، بعد فوزه بذهبية قوانغتشو في 2010 حين كان يبلغ 19 عاما، وكان يدافع -آنذاك- عن لقبه بعد 4 سنوات من نجاحه في إنشيون.

ويحتفظ برشم بثاني أعلى وثبة في التاريخ (2.43 متر)، وحقق بطولة العالم في نسخ لندن 2017 والدوحة 2019 ويوجين 2022، بينما فاز ببرونزية في النسخة الأخيرة في بودابست.