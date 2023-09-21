الفائزون بجائزة "لاعب المباراة" في أولى جولات دوري الأبطال

بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، برز لاعبون تألقوا في المباريات، وبينهم من أنقذ فريقه من الخسارة أو أهداه النقاط الثلاث الأولى في هذه النسخة من البطولة القارية الأم.

وشهدت المباريات الـ16 تسجيل 48 هدفا وانتهت مباراة وحيدة فقط بالتعادل السلبي كانت بين ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي.

وقدم لاعبون أدوار البطولة في مباريات فرقهم، في مقدمتهم الإنجليزي جود بيلينغهام الذي منح فريقه نقاط المباراة ضد يونيون برلين بتسجيله هدف الفوز، والبرازيلي تيتي الذي سجل هدف التعادل لفريق غلطة سراي في الوقت القاتل بمرمى كوبنهاغن الدانماركي.

وهؤلاء اللاعبون الذين فازوا بجائزة "أفضل لاعب في المباراة" في الجولة الأولى من دوري الأبطال:

بيلنغهام (ريال مدريد): مواجهة ريال مدريد ويونيون برلين.

الفرنسي أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد): مباراة لاتسيو وأتلتيكو مدريد.

Stop slandering Griezmann for last night. He was literally the man of the match without even scoring or assisting? 🤡 pic.twitter.com/wycxWnqWBY — 𝗧𝗼𝗽𝗠𝗚☝🏻 🇫🇷⁷ (@TopMGSzn) September 21, 2023

النيجيري فيكتور أوسمين (نابولي): مباراة براغا ونابولي.

النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال): مباراة أرسنال وأيندهوفن.

البرتغالي جواو فيلكس (برشلونة): برشلونة وأنتويرب البلجيكي.

البرتغالي فيتينا (باريس سان جيرمان): مباراة سان جيرمان ودورتموند.

البرازيلي تيتي (غلطة سراي): مواجهة غلطة سراي وكوبنهاغن.

الكرواتي روكو سيميتش (سالزبورغ): مباراة بنفيكا وسالزبورغ.

الإسباني رودري (مانشستر سيتي): مانشستر سيتي والنجم الأحمر الصربي.

البرازيلي غالينو (بورتو): مباراة شاختار دونيتسك وبورتو.

الهولندي تشافي سيمون (لايبزيغ): مباراة بنفيكا ولايبزيغ.

الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ): بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس (إشبيلية): مباراة إشبيلية ولانس.

الإسباني برايس منديز (ريال سويداد): سوسيداد وإنتر ميلان.