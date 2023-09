الفائزون بجائزة "لاعب المباراة" في أولى جولات دوري الأبطال

بعد نهاية الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، برز لاعبون تألقوا في المباريات، وبينهم من أنقذ فريقه من الخسارة أو أهداه النقاط الثلاث الأولى في هذه النسخة من البطولة القارية الأم.

وشهدت المباريات الـ16 تسجيل 48 هدفا وانتهت مباراة وحيدة فقط بالتعادل السلبي كانت بين ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي.

وقدم لاعبون أدوار البطولة في مباريات فرقهم، في مقدمتهم الإنجليزي جود بيلينغهام الذي منح فريقه نقاط المباراة ضد يونيون برلين بتسجيله هدف الفوز، والبرازيلي تيتي الذي سجل هدف التعادل لفريق غلطة سراي في الوقت القاتل بمرمى كوبنهاغن الدانماركي.

