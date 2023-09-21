الأرجنتين تحتفظ بصدارة تصنيف الفيفا وتقدم البرتغال والمغرب

عززت الأرجنتين (بطلة العالم) صدارتها لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد نشر أحدث قائمة اليوم الخميس، ولم يتغير ترتيب أول 5 منتخبات بعد الفترة الدولية.

وأصبح المركز الأول حكرا على منتخب "التانغو" الذي أزاح نظيره البرازيلي "السامبا" من القمة في أبريل/نيسان الماضي، بعد الفوز على الإكوادور وبوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026 في وقت سابق هذا الشهر.

وتمسكت فرنسا، التي خسرت أمام ألمانيا في لقاء ودي الأسبوع الماضي، بالمركز الثاني، متقدمة على كل من البرازيل وإنجلترا وبلجيكا على الترتيب.

وكانت البرتغال الوحيدة التي تقدمت مركزا بقائمة العشرة الأوائل لتصبح ثامنة، بينما تراجعت إيطاليا للتاسع بعد التعادل 1-1 مع مقدونيا الشمالية بتصفيات بطولة أوروبا 2024.

وتحتل كرواتيا المركز السادس، وتليها هولندا بينما أكملت إسبانيا قائمة العشرة الأوائل.

وتقدم في الترتيب المغرب (13) وكولومبيا (16) والدانمارك (18) واليابان (19).

التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola #FIFARanking 🇵🇹🇦🇷 البرتغال تتسلق المراتب، بقاء الأرجنتين في الصدارة، وتقدّم ملحوظ لغينيا بيساو وألبانيا تقدم المغرب 🇲🇦 وكولومبيا والدنمارك واليابان داخل المراكز العشرين الأولى. تفاصيل ✍👈 https://t.co/wgk6EaJxV9 pic.twitter.com/14DG3CelBB — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) September 21, 2023

وفيما يلي ترتيب أول 20 منتخبا بتصنيف الفيفا: