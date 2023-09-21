أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: بيلينغهام محظوظ

‬كال مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي المديح للاعبه جود بيلينغهام بعد أن سجل هدفا في الوقت بدل الضائع، حيث قاد الفريق الإسباني لفوز صعب بهدف نظيف على يونيون برلين في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

وأحرز الدولي الإنجليزي هدفه السادس في 6 مباريات هذا الموسم منذ انتقاله من بروسيا دورتموند إلى مدريد في يونيو/حزيران الماضي.

وأبلغ المدرب الإيطالي الصحفيين في سانتياغو برنابيو أنه "يتمتع بالجودة ويبدو أنه محظوظ أيضا".

واستغل بيلينغهام (20 عاما) كرة طائشة وأحرز هدف الانتصار من مدى قريب عند توغله المعتاد إلى منطقة الجزاء.

وأضاف أنه "هو أذكى من آخرين عندما يهاجم من الخط الثاني، لديه الكفاءة ويستغلها إلى أقصى حد".

وأكد أنشيلوتي عودة الجناح فينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني الأسبوع المقبل أمام لاس بالماس بعد تعافيه من إصابة بالفخذ الشهر الماضي.

وتابع "هو من أفضل مهاجمي العالم، يصنع الفارق، سيعود الأربعاء المقبل وسنرى إن كان يمكنه اللعب يوم الأحد (أمام أتليتيكو مدريد)".