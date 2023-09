محمد صلاح خارج القائمة.. أغلى 10 مهاجمين في الدوري الإنجليزي

كشفت إحصائية جديدة عن أغلى 10 مهاجمين يوجدون حاليا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكان لافتا أنها لا تضم اسم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي يأتي في صدارة قائمة المهاجمين الأغلى في "البريميرليغ"، مؤكدة أن هذا الأمر لا يُعد مفاجئا مقارنة بما قدمه اللاعب لفريقه في الموسم الماضي، بالإضافة لأرقامه في الموسم الجديد.

واعتمد مرصد كرة القدم (football-observatory)، الذي كشف عن هذه القائمة، على العديد من العوامل، أبرزها أرقام وبيانات اللاعبين وما قدموه لفرقهم في الموسم الماضي 2022-2023 وبداية الموسم الحالي 2023-2024، بالإضافة إلى مدة عقودهم الحالية مع أنديتهم، وعمرهم الحالي.

وإليكم قائمة أغلى 10 مهاجمين في الدوري الإنجليزي حاليا:

10- غابرييل جيسوس – أرسنال (80 مليون يورو)

انضم جيسوس (26 عاما) إلى أرسنال في صيف 2022 قادما من مانشستر سيتي، بعد تتويجه بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز و3 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلى الرغم من غيابه الطويل عن "الغانرز" في الموسم الماضي بسبب الإصابة، فإنه نجح بعد عودته في تسجيل 11 هدفا، ومنح زملاءه 6 تمريرات حاسمة، كما هز الشباك مرة واحدة في 3 مباريات في الموسم الجاري، ويمتد عقده مع الفريق حتى صيف عام 2027.

9- ألكسندر إيساك – نيوكاسل يونايتد (80 مليون يورو)

انتقل إيساك (23 عاما) من ريال سوسيداد إلى نيوكاسل يونايتد مع بداية موسم 2022-2023، وترك انطباعا جيدا في ملعب "سانت جيمس بارك" بعدما سجل 10 أهداف في 22 مباراة بالدوري الإنجليزي، كما أحرز هدفين في 4 مباريات في الموسم الجديد، وعقده مع "المكبايس" يمتد حتى صيف 2028.

8- موسى ديابي – أستون فيلا (80 مليون يورو)

وصل ديابي (24 عاما) إلى "البريميرليغ" وبالتحديد إلى أستون فيلا في يوليو/تموز الماضي، ومع ذلك تم تصنيفه بوصفه واحدا من أغلى المهاجمين في الدوري الإنجليزي، خاصة بعد تألقه اللافت حتى الآن بإحرازه هدفين وصناعة مثلهما في 5 مباريات.

بموجب العقد الموقع بين الطرفين، سيبقى ديابي مع "الفيلانز" حتى صيف عام 2028.

7- أنتوني – مانشستر يونايتد (80 مليون يورو)

لم ينجح البرازيلي أنتوني في إقناع جماهير مانشستر يونايتد، على الرغم من وصوله إلى "أولد ترافورد" في صيف عام 2022 خاصة بعدما سجل 4 أهداف فقط في الموسم الماضي، كما أنه لم يهز الشباك في الموسم الحالي.

🇧🇷 @Antony00 marking his arrival in style. This superb team move on Antony's debut is up for our Goal of the Month award — voting is open in our app! 📲👇#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 27, 2022

لكن قيمته العالية جاءت بفضل عقده الطويل الأجل، الذي وقّعه مع "الشياطين الحمر" والذي ينتهي في يونيو/حزيران 2027، بالإضافة إلى صغر سنه (23 عاما).

6- كودي غاكبو – ليفربول (80 مليون يورو)

تعاقد ليفربول مع غاكبو (24 عاما) في يناير/كانون الثاني 2023 بعد تألقه مع منتخب هولندا في مونديال قطر 2022، إذ خطفه "الريدز" قبل مانشستر يونايتد الذي سعى لضمه، فنال رضى الجميع في ملعب "أنفيلد".

From back to front in a flash ⚡ A memorable first Reds goal for Cody Gakpo ❤️ pic.twitter.com/Qr81i8soE8 — Liverpool FC (@LFC) February 14, 2023

وسجل غاكبو 7 أهداف في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى 3 تمريرات حاسمة، أضاف إليها هدفا جديدا في الموسم الحالي، وعقده الحالي مع ليفربول مستمر حتى صيف 2028.

5- داروين نونيز – ليفربول (100 مليون يورو)

لاعب آخر من ليفربول يوجد في هذه القائمة، وهو الشاب نونيز (24 عاما) الذي يرتبط بعقد حتى صيف عام 2028، ووصل من بنفيكا في صفقة كبيرة في صيف 2022.

Adding an important third goal to make it our fourth consecutive victory 💪 pic.twitter.com/n8yM6H1YLo — Liverpool FC (@LFC) September 17, 2023

ساهم مع منتخب أوروغواي في 12 هدفا في 29 مباراة (سجل 12 وصنع 3) في الموسم الماضي، عززها بهدفين وتمريرة حاسمة في 5 مباريات في الموسم الجديد.

4- ماركوس راشفورد – مانشستر يونايتد (100 مليون يورو)

قد يكون راشفورد (25 عاما) مهاجم مانشستر يونايتد أكبر عمرا من الأسماء الموجودة في هذه القائمة، لكن حضوره تحقق بفضل العقد الأخير الذي وقعه مع الإدارة وسيبقيه في "أولد ترافورد" حتى صيف عام 2028.

خريج أكاديمية مانشستر يونايتد سجل للفريق 17 هدفا وصنع 5 أخرى في "البريميرليغ" بموسم 2022-2023، لكنه وحتى اللحظة اكتفى بهدف وصناعة مثله في الموسم الجديد.

3- جوليان ألفاريز – مانشستر سيتي (100 مليون يورو)

لم يخيّب المهاجم الأرجنتيني الشاب آمال مدربه بيب غوارديولا وجماهير مانشستر سيتي منذ وصوله إلى ملعب "الاتحاد" صيف عام 2022، ففي موسمه الأول سجل 9 أهداف وصنع هدفا بالدوري، أما في الثاني فقد ارتفعت حصيلته بشكل واضح، إذ أحرز هدفين وصنع 4 في أول 5 مباريات فقط.

The very best of Alvarez's debut season! 💫 pic.twitter.com/lbi7U350ue — Manchester City (@ManCity) June 26, 2023

ألفاريز البالغ من العمر 23 عاما والفائز بكأس العالم 2022 في قطر، يرتبط بعقد مع "السيتزنس" حتى 2028.

2- غابرييل مارتينيلي – أرسنال (150 مليون يورو)

انضم مارتينيلي (22 عاما) إلى أرسنال في صيف عام 2019، وجدد مؤخرا عقده إلى صيف عام 2027، تطوّر مستوى المهاجم البرازيلي مع "الغانرز" وكان قريبا من مساعدته في الفوز بالدوري الإنجليزي بالموسم الماضي بأهدافه الـ15 لولا تعثرات الجولات الأخيرة.

Martinelli opens the scoring on Merseyside 🖊️ pic.twitter.com/MumyGVoVwk — Arsenal (@Arsenal) April 10, 2023

لم يسجل مارتينيلي بعد مع "المدفعجية" في الموسم الجديد، وسيغيب لفترة عن الفريق بداعي الإصابة التي تعرّض لها أمام إيفرتون يوم الأحد الماضي.

1- إيرلينغ هالاند – مانشستر سيتي (250 مليون يورو)

وجود المهاجم النرويجي "الفتاك" في صدارة هذه القائمة ليس مفاجئا على الإطلاق، إذ لم يكتف هالاند بقيادة فريقه لتحقيق لقب "البريميرليغ" وخطفه جائزة الهداف، بل عزز ذلك بكسره الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بوصوله إلى 36 هدفا.

Haaland's 50th City strike and Alvarez's stunner at Fulham send us to the top of the @premierleague! ✨ Here's how it happened 👇 pic.twitter.com/YK2jpCS4Jz — Manchester City (@ManCity) April 30, 2023

ويبدو أن هالاند (23 عاما) يسير على النهج نفسه، فقد سجل حتى اللحظة 7 أهداف وصنع هدفا في 5 مباريات في الموسم الجديد، ويرتبط مع مانشستر سيتي بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.